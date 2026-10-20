ITG ernennt Juliette Aiken zur CMO von Storyteq, um das globale Wachstum zu beschleunigen

CHICAGO, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Inspired Thinking Group (ITG), das weltweit führende Unternehmen für KI-gestützte Inhalte, gab heute die Ernennung von Juliette Aiken zum Chief Marketing Officer (CMO) von Storyteq, der Marketing-Technologieplattform des Unternehmens, bekannt. Juliette wird die globale Marketingstrategie und das Markenwachstum leiten, während ITG seine Position an der Spitze der KI-gestützten Content-Erstellung, -Verwaltung und -Aktivierung weiter ausbaut.

Ein führender Marketingexperte der Branche wechselt zu Storyteq, um das Wachstum zu beschleunigen und die Position von ITG als weltweit führendes KI-gestütztes Content-Unternehmen zu stärken.

Juliette kommt mit einem hervorragenden Ruf zu ITG, wenn es um die Förderung des Wachstums globaler Technologieunternehmen geht, und bringt umfangreiche Erfahrung in der Skalierung von Marketingaktivitäten für internationale Organisationen mit. Zuvor war sie bei Dotdigital tätig, wo sie maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens auf mehr als 3.000 Kunden weltweit beitrug.

Als CMO von Storyteq wird Juliette dafür verantwortlich sein, das Bewusstsein für eine Plattform zu stärken, die in den letzten vier Jahren jedes Mal als Leader im Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen ausgezeichnet wurde.

Ein besonderer Fokus für Juliette liegt auf der Rolle von Storyteq bei der Unterstützung des Gesamtangebots von ITG: Wir helfen Organisationen dabei, die Art und Weise, wie Inhalte erstellt, verwaltet und bereitgestellt werden, durch eine Kombination aus KI, Technologie, Daten und Expertenleistungen zu verändern. Ihre Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Marken verstärkt nach Lösungen suchen, um durch personalisiertes, effizienteres und effektiveres Marketing in großem Umfang sinnvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Unsere nächste Wachstumsphase konzentriert sich darauf, die Kombination aus Intelligenz, Technologie und Dienstleistungen zu stärken, die unser Angebot auf dem Markt differenziert", bemerkt Andrew Swinand, CEO von ITG. „Juliettes Expertise wird uns helfen, diese Vision effektiver zu kommunizieren, unsere Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden zu vertiefen und unsere Fähigkeit zu beschleunigen, das Markenwachstum zu unterstützen, indem wir Inhalte zu einem echten Wettbewerbsvorteil machen."

Juliette Aiken kommentierte ihre Ernennung mit den Worten: „Ich freue mich sehr, ITG in einer so wichtigen Phase ihrer Entwicklung beizutreten." Das Unternehmen hat sich einen beeindruckenden Ruf erworben, indem es globalen Marken dabei hilft, außergewöhnliche Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen und zu liefern. Dies gelingt durch eine Kombination aus Dienstleistungen und KI-gestützter Technologie, die im aktuellen Markt einzigartig ist.

„Die Verbindung dieser beiden Welten ist ein wichtiger Teil dessen, was uns zu einem so geschätzten Partner für unsere Kunden macht, und ich freue mich darauf, ITG und Storyteq noch enger zusammenzubringen, während wir weiterhin dazu beitragen, die Zukunft des Marketings für einige der größten Marken da draußen zu gestalten, in einer Zeit, in der sich die Dinge rasant verändern."

Das integrierte Angebot von ITG kombiniert KI-gestützte Technologie, strategische Expertise und Managed Services, um einigen der weltweit bekanntesten Marken dabei zu helfen, die Effektivität ihres Marketings zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und durch personalisiertere Inhalte und Kampagnen Wachstum zu generieren.

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