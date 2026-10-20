SpaceX – heute gilt es

SpaceX muss heute Abend zeigen, ob sein KI-Boom die gestiegenen Erwartungen trägt. Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit rund 12,9 Milliarden Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von etwa 14 Cent. Vor dem vergangenen Quartalsbericht lag die Umsatzschätzung noch bei 10,4 Milliarden Dollar. Damit ist die Hürde für eine positive Überraschung erheblich gestiegen. Die Zahlen kommen nach US-Börsenschluss, die Analystenkonferenz beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit – Kurs hier verfolgen bei Gettex…

Im Zentrum steht die Vermietung von KI-Rechenleistung, für die Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu rund sechs Milliarden Dollar Quartalsumsatz erwartet. Entscheidend ist, wie schnell aus zugesagter Nachfrage abrechenbare Leistung wird – und welche Marge davon übrig bleibt. Im zweiten Quartal setzte das KI-Segment 2,6 Milliarden Dollar um, schrieb operativ aber noch knapp 1,3 Milliarden Dollar Verlust. Das von Starlink geprägte Vernetzungsgeschäft bleibt damit der wirtschaftliche Rückhalt des Konzerns. Für Anleger zählt nun, ob die wachsende Auslastung den KI-Bereich einer tragfähigen Profitabilität näherbringt.

Für die Aktie dürfte der Kapitalbedarf deshalb ebenso schwer wiegen wie das Umsatzwachstum. Allein im zweiten Quartal investierte SpaceX 18,4 Milliarden Dollar, davon 15,8 Milliarden in KI. Die zentrale Frage lautet: Wie viel laufender Mittelzufluss lässt sich mit diesen Kapazitäten erwirtschaften, bevor der nächste Ausbau neue Milliarden verschlingt? Nach dem Ausverkauf kreditfinanzierter KI-Anbieter reicht eine weitere Wachstumsprognose kaum aus.