3M-Aktie: Aufwärtstrend intakt, doch wichtige Hürden bleiben

Am 20. Oktober 2026 schloss die 3M-Aktie bei 145,40. Damit notiert sie 9,3 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 116,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rückgang bis auf 140,30 im September gelang eine Stabilisierung. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne ist bislang jedoch ausgeblieben.

Die 3M-Aktie hat sich über die vergangenen drei Jahre deutlich verteuert, allerdings unter erheblichen Schwankungen. Vom Tief bei 67,10 am 23. Oktober 2023 führte der Weg zunächst bis auf 148,48 im Februar 2025. Nach einem Rückschlag auf 114,48 im April 2025 setzte eine wechselhafte Erholung ein. Das Dreijahreshoch erreichte der Titel am 28. Juli 2026 bei 160,25. Seither korrigiert die Aktie einen Teil dieses Anstiegs. Das langfristig positive Kursbild steht damit einer kurzfristigen Konsolidierung gegenüber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie stützt das Trendbild

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 139,00. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft den Durchschnitt der letzten 200 Handelstage damit um 4,6 Prozent. Diese Position spricht für ein weiterhin konstruktives übergeordnetes Trendbild. Der Abstand ist allerdings kein großer Sicherheitspuffer: Ein Rückfall unter die Durchschnittslinie würde die technische Lage eintrüben.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützung liegt am jüngsten Zwischentief bei 142,85. Darunter rückt die im September zweimal bestätigte Marke von 140,30 in den Fokus, gefolgt von der 200-Tage-Linie. Auf der Oberseite bildet das Oktoberhoch bei 147,45 die nächste Hürde. Darüber wartet bei 149,60 der Septemberhöchststand. Erst oberhalb dieser Zone würde sich Spielraum in Richtung 153,50 bis 154,45 und anschließend zum Dreijahreshoch eröffnen.

Die Aktie von 3M erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 30,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,23 %, über 10 Jahre bei 1,64 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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