Qiagen Aktie legt weiter zu - 20.10.2026

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qiagen einen Gewinn von +20,80 % verbuchen.

Die Qiagen Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,44 % auf 44,15€. Damit gewinnt die Aktie +2,67 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Qiagen Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,59 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +6,44 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qiagen auf +6,79 %.

Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,77 % 1 Monat +15,17 % 3 Monate +20,80 % 1 Jahr +1,03 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Stand: 20.10.2026, 20:39 Uhr

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,13 Mrd. € wert.

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.

argenx führt die Gewinner an, während adidas und 3M ihre Gewinnprognosen erhöhen. SMA Solar und Verbio verlieren dagegen jeweils mehr als sieben Prozent.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,10 %. Illumina notiert im Plus, mit +2,60 %. Thermo Fisher Scientific legt um +1,32 % zu

Die Aktie von Qiagen erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,08 %, über 10 Jahre bei 4,12 %.

Lohnt sich ein Investment in die Qiagen Aktie?

Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.