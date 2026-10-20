E.ON Aktie gut behauptet +3,30 % - 20.10.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,30 % konnte die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,020€, mit einem Plus von +3,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die E.ON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,30 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +12,17 % gewonnen.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,15 % 1 Monat +4,09 % 3 Monate -6,30 % 1 Jahr +10,56 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 20.10.2026, 20:44 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,72 Mrd. € wert.

Der Dax hat angesichts vager Hoffnungen auf eine Lösung im festgefahrenen Nahost-Konflikt seine Tagesverluste am Dienstag fast vollständig abgeschüttelt. Die Öl- und Gaspreise sanken. Zudem stützte die positive Börsenstimmung in den USA. Mit …

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.

Während zahlreiche DAX-Aktien heute Verluste hinnehmen müssen, zeigt sich E.ON von seiner stärkeren Seite. Der Energiekonzern setzt seine jüngste Erholung fort und gehört zu den Gewinnern des deutschen Leitindex. Dabei gibt es nach der Übernahme des britischen Energieversorgers OVO auch neue Wachstumsmöglichkeiten. Doch was steckt hinter der Kursstärke und wie viel Potenzial bleibt der Aktie […] The post E.ON-Aktie zieht kräftig an – die Erholung nimmt Fahrt auf first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,30 %. ENGIE notiert im Plus, mit +0,79 %. RWE notiert im Plus, mit +0,11 %. Iberdrola verliert -0,28 %

Die Aktie von E.ON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,08 %, über 10 Jahre bei 9,93 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der E.ON Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur E.ON Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.