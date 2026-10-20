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    Besonders beachtet!

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    E.ON Aktie gut behauptet +3,30 % - 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die E.ON Aktie bisher um +3,30 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie gut behauptet +3,30 % - 20.10.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    Aktueller Stand der E.ON Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 20.10.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,30 % konnte die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,020, mit einem Plus von +3,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die E.ON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,30 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +12,17 % gewonnen.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,15 %
    1 Monat +4,09 %
    3 Monate -6,30 %
    1 Jahr +10,56 %
    Stand: 20.10.2026, 20:44 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,72 Mrd. € wert.

    Dax schüttelt Verluste weitgehend ab


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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,30 %. ENGIE notiert im Plus, mit +0,79 %. RWE notiert im Plus, mit +0,11 %. Iberdrola verliert -0,28 %

    Die Aktie von E.ON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,08 %, über 10 Jahre bei 9,93 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der E.ON Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur E.ON Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    E.ON

    +3,30 %
    +4,15 %
    +4,09 %
    -6,30 %
    +10,56 %
    +66,65 %
    +68,86 %
    +166,45 %
    +1.197,34 %
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