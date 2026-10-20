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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie schießt durch die Decke - 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +6,24 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie schießt durch die Decke - 20.10.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 20.10.2026

    Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,24 % auf 215,50 zulegen. Das sind +12,65  mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die Moderna Aktie um +5,05 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 215,50. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Moderna Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +295,62 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +12,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Moderna um +740,08 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,37 %
    1 Monat +59,27 %
    3 Monate +295,62 %
    1 Jahr +851,78 %
    Stand: 20.10.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,74 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 20.10. - US 30 stark +1,02 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Aktien heute: adidas mit Rekordquartal, SMA Solar unter Druck


    argenx führt die Gewinner an, während adidas und 3M ihre Gewinnprognosen erhöhen. SMA Solar und Verbio verlieren dagegen jeweils mehr als sieben Prozent.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,32 %. Sanofi notiert im Plus, mit +4,00 %. Novavax notiert im Plus, mit +5,70 %. BioNTech legt um +1,13 % zu

    Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,62 %.

    Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +6,04 %
    +12,04 %
    +57,35 %
    +293,09 %
    +843,35 %
    +173,45 %
    -25,69 %
    +1.026,70 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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