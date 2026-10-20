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    Devisen

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    Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs steigt nach verhaltenem Vortag wieder
    • EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1215 US-Dollar
    • Iran-Hoffnungen stützen, schwache ZEW-Daten bremsen
    Devisen - Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Handel am Vortag ist der Kurs des Euro am Dienstag wieder gestiegen. Im New Yorker Handel bezahlten Anleger für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1238 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1215 (Montag: 1,1225) Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8916 (0,8908) Euro gekostet hatte.

    Vage Hoffnungen auf einen Erfolg der Vermittlungsbemühungen von Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs stützen den Euro etwas. Gedämpfte Einschätzungen von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hingegen belasteten ihn nur kurz. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des gleichnamigen Forschungsinstituts, hatten sich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Zudem fiel der Rückgang überraschend deutlich aus./la/ajx/he






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