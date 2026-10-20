AKTIEN IM FOKUS
Dialyseanbieter unter Druck - US-Plan zur Nierenversorgung
- US-Plan zur Nierenversorgung belastet Dialyseaktien
- JPMorgan sieht viel Rhetorik und wenige Maßnahmen
- Hilfen und Transplantationen beunruhigen Anleger
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Plan des US-Gesundheitsministeriums zur Nierenversorgung hat am Dienstag die Aktien von Dialysekonzernen deutlich belastet. Der Plan enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb Analyst David Adlington von JPMorgan in einer ersten Einschätzung.
Die Papiere des US-Konzerns Davita rutschten in New York zuletzt um mehr als 7 Prozent ab. Für die Anteile des deutschen Konzerns Fresenius Medical Care (FMC) , dessen Geschäfte stark abhängig vom US-Geschäft sind, ging es im nachbörslichen Handel auf Tradegate um 3,7 Prozent nach unten verglichen mit dem Xetra-Schluss.
Besonders besorgniserregend sei die Wiederaufnahme der Debatte um finanzielle Unterstützung für Patienten sowie die verstärkte Nutzung von Transplantationen, schrieb Adlington zu dem neuen US-Plan. Seine Einstufung für die Aktien von Fresenius Medical Care lautet weiterhin "Underweight"./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 37,75 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -16,23 %/+15,18 % bedeutet.
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