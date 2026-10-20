Dialyseanbieter unter Druck - US-Plan zur Nierenversorgung

Besonders besorgniserregend sei die Wiederaufnahme der Debatte um finanzielle Unterstützung für Patienten sowie die verstärkte Nutzung von Transplantationen, schrieb Adlington zu dem neuen US-Plan. Seine Einstufung für die Aktien von Fresenius Medical Care lautet weiterhin "Underweight"./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 37,75 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -16,23 %/+15,18 % bedeutet.