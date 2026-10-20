🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    AKTIEN IM FOKUS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dialyseanbieter unter Druck - US-Plan zur Nierenversorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Plan zur Nierenversorgung belastet Dialyseaktien
    • JPMorgan sieht viel Rhetorik und wenige Maßnahmen
    • Hilfen und Transplantationen beunruhigen Anleger
    AKTIEN IM FOKUS - Dialyseanbieter unter Druck - US-Plan zur Nierenversorgung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Plan des US-Gesundheitsministeriums zur Nierenversorgung hat am Dienstag die Aktien von Dialysekonzernen deutlich belastet. Der Plan enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb Analyst David Adlington von JPMorgan in einer ersten Einschätzung.

    Die Papiere des US-Konzerns Davita rutschten in New York zuletzt um mehr als 7 Prozent ab. Für die Anteile des deutschen Konzerns Fresenius Medical Care (FMC) , dessen Geschäfte stark abhängig vom US-Geschäft sind, ging es im nachbörslichen Handel auf Tradegate um 3,7 Prozent nach unten verglichen mit dem Xetra-Schluss.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Long
    36,58€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,70€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 13,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders besorgniserregend sei die Wiederaufnahme der Debatte um finanzielle Unterstützung für Patienten sowie die verstärkte Nutzung von Transplantationen, schrieb Adlington zu dem neuen US-Plan. Seine Einstufung für die Aktien von Fresenius Medical Care lautet weiterhin "Underweight"./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 37,75 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -16,23 %/+15,18 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Dialyseanbieter unter Druck - US-Plan zur Nierenversorgung Ein neuer Plan des US-Gesundheitsministeriums zur Nierenversorgung hat am Dienstag die Aktien von Dialysekonzernen deutlich belastet. Der Plan enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb Analyst David Adlington von JPMorgan …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     