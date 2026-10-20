🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    ROUNDUP/Hartes Stück Arbeit

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Guirassy bewahrt BVB vor Baku-Blamage

    Für Sie zusammengefasst
    • Guirassys Doppelpack sichert Dortmund den 2:1-Sieg
    • Dortmunds Chancenverwertung bleibt mangelhaft
    • Sechs Punkte bringen Dortmund in der Gruppenphase auf Kurs
    ROUNDUP/Hartes Stück Arbeit - Guirassy bewahrt BVB vor Baku-Blamage
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BAKU (dpa-AFX) - Erleichtert bedankten sich die Profis von Borussia Dortmund bei ihrem Matchwinner Serhou Guirassy. Zum Jubeln war den BVB-Spielern nach dem wackligen 2:1-Sieg im Olympiastadion von Baku nicht zumute - auch der Gang in die Kurve zu den Fans fiel emotional verhalten aus.

    "Natürlich bin ich glücklich über den Sieg, der sehr wichtig für das Team ist", sagte Guirassy bei DAZN. Mit dem Spiel sei er aber nur "halb-halb" zufrieden. "Hartes Stück Arbeit, aber total verdient", betonte Trainer Niko Kovac. Manko war vor allem die Chancenverwertung. "Man muss den besser postierten Mann sehen", sagt Kovac - "oder man muss präziser schießen."

    Dank Guirassys Doppelpack (10. Minute/53.) haben die Dortmunder ihr Ergebnistief gestoppt und erstmals seit fast einem Jahr auswärts in der Champions League gewonnen. Kovacs Team besiegte FK Sabah allerdings nur mit viel Mühe 2:1 (1:1), um sich ein bisschen für die schmerzhafte 0:1-Pleite beim norwegischen Club FK Bodö/Glimt zu rehabilitieren. Ihnen fehle es noch an Konstanz, merkte Guirassy an und schloss sich mit ein.

    Immer wieder Guirassy

    Vor rund 45.000 Zuschauern bereitete der erst 2017 gegründete Club aus Aserbaidschan Dortmund deutlich mehr Probleme als gedacht. Aden McCarthy (39.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist Dortmund in der Gruppenphase wieder auf Kurs.

    Schon das 3:2 gegen den FC Villarreal zum Auftakt hatte Guirassy mit zwei Treffern sichergestellt. Auswärts gab es erstmals nach saisonübergreifend vier Niederlagen wieder Grund zum Jubeln. Der bis dato letzte internationale Erfolg gelang dem BVB am 21. Oktober 2025 beim FC Kopenhagen (4:2).

    Chancen im Minutentakt

    Nach den jüngsten Flops gegen Bremen (2:2), in Bodö und bei Union Berlin (0:0) stellte Kovac sein Team auf vier Positionen um. Ein krasser Stellungsfehler ermöglichte Kaheem Parris die erste Chance, doch dieser legte sich den Ball zu weit vor. Der BVB hatte zu Beginn Chancen im Minutentakt, immer wieder initiiert von Carney Chukwuemeka an dessen 23. Geburtstag.

    Zunächst vergab Fabio Silva zwei Gelegenheiten, dann auch Guirassy. Doch kurze Zeit später war auf Dortmunds Garant Verlass: Einen Schuss von Nationalspieler Felix Nmecha ließ Sabah-Keeper Stas Pokatilow prallen, Guirassy setzte nach und traf.

    Torhymne für Mickels, aber kein Ausgleich

    Wer dachte, dass der BVB fortan die Partie beim Königsklassen-Debütanten locker kontrollieren würde, sah sich getäuscht. Einen Freistoß von Joey Veerman aus 18 Metern wehrte Pokatilow ab. Aus dem Spiel legte Dortmund kaum nach. Stattdessen wurden die Gastgeber in schwarz und pink stärker.

    Nach einer halben Stunde traf der deutsch-ruandische Stürmer Joy-Lance Mickels, früher beim FC Schalke, nach starker Parris-Vorlage zum Ausgleich. Doch obwohl der Stadion-DJ bereits die Tormusik abspielen ließ, zählte der Treffer wegen einer Abseitsposition nicht.

    Kobel rettet 1:1 vor der Pause

    Sabah blieb am Drücker und belohnte sich. Einen Freistoß des ehemaligen Bundesliga-Profis Tymoteusz Puchacz köpfte Innenverteidiger McCarthy aus ganz kurzer Distanz ins Tor. Gregor Kobel war machtlos, nachdem Waldemar Anton in der Luft das Nachsehen gehabt hatte.

    Kobel war es, der danach zweimal Schlimmeres verhinderte. Der Schweizer Nationaltorhüter war in einer schwachen Kovac-Elf vor der Pause noch der stabilste Dortmunder.

    Veerman assistiert punktgenau

    Die rund 2.000 BVB-Fans waren nominell deutlich in der Unterzahl, machten sich aber bemerkbar. Obwohl Kovac in Jobe Bellingham, Ethan Nwaneri und Maximilian Beier starke Optionen auf der Bank hatte, ließ er sein Team zunächst so weitermachen. Und recht gab ihm erneut Stürmer Guirassy, der eine präzise Flanke von Veerman verwandelte. Der 30-Jährige hätte drei Minuten später beinahe seinen dritten Treffer nachgelegt, scheiterte mit einem Schlenzer aber an Pokatilow./pre/DP/he

    Borussia Dortmund

    +0,57 %
    -0,81 %
    -3,61 %
    0,00 %
    -10,70 %
    -14,20 %
    -37,04 %
    -44,37 %
    -69,48 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,13 %/+63,13 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Transfererlöse und die sportlichen Grundlagen der BVB-Aktie. Diskutiert wird ein möglicher Verkauf Nmechas für 100 Mio. Euro. Im Fokus stehen zudem der Kaderumbruch, verletzte Neuzugänge und die Leistungsentwicklung verpflichteter Talente. Die Bewertung des Saisonstarts fällt trotz Platz zwei und 14 Punkten nach sechs Spielen unterschiedlich aus.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Hartes Stück Arbeit Guirassy bewahrt BVB vor Baku-Blamage Erleichtert bedankten sich die Profis von Borussia Dortmund bei ihrem Matchwinner Serhou Guirassy. Zum Jubeln war den BVB-Spielern nach dem wackligen 2:1-Sieg im Olympiastadion von Baku nicht zumute - auch der Gang in die Kurve zu den Fans fiel …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     