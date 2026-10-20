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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    633,84€
    Basispreis
    0,53
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    × 11,19
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    Blatt
    Short
    718,13€
    Basispreis
    7,88
    Ask
    × 7,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,77 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +5,53 %
    Platz 2
    Performance 1M: +21,62 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,53 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,70 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy und drohenden Verkaufsdruck. Genannt werden potenzielle Abflüsse von 2,8 Mrd. USD, bei weiteren Indexausschlüssen bis zu 11,6 Mrd. USD. Umstritten ist, ob das Risiko bereits eingepreist ist. Diskutiert werden zudem ein Abschlag zum Bitcoin-Bestandswert, die starke Bitcoin-Abhängigkeit sowie weitere Kursverluste bei einer BTC-Korrektur und mögliche Nachkaufchancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,16 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,21 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,15 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,85 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,67 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Risiko, dass KI und günstige Alternativen Adobes Geschäftsmodell unter Druck setzen könnten. Dem steht die Einschätzung gegenüber, die Aktie sei deutlich unterbewertet. Charttechnisch werden Widerstände bei 229 Euro und 265 US-Dollar genannt; zudem wird ein möglicher Teilverkauf um 290 Euro erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,08 %
    Platz 9
    Performance 1M: -16,14 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,08 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,52 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,30 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,79 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,47 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 14
    Performance 1M: +8,11 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 15
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 16
    Performance 1M: +12,97 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 17
    Performance 1M: -5,77 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 18
    Performance 1M: +16,34 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 19
    Performance 1M: -19,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 20
    Performance 1M: -1,49 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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