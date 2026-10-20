Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,53 %
Performance 1M: +21,62 %
Tagesperformance: +4,35 %
Performance 1M: -5,70 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,83 %
Performance 1M: -17,16 %
Tagesperformance: +3,52 %
Performance 1M: +6,21 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +6,15 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: -5,85 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +4,67 %
? wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,08 %
Performance 1M: -16,14 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -9,52 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: +8,30 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: +3,79 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -6,47 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: +8,11 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -3,74 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +12,97 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -5,77 %
Tagesperformance: -2,07 %
Performance 1M: +16,34 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: -19,76 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: -1,49 %