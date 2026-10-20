Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Equifax
Tagesperformance: +10,16 %
Tagesperformance: +10,16 %
Platz 2
Performance 1M: +13,16 %
Performance 1M: +13,16 %
General Motors
Tagesperformance: -7,22 %
Tagesperformance: -7,22 %
Platz 3
Performance 1M: -5,12 %
Performance 1M: -5,12 %
DaVita
Tagesperformance: -6,92 %
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 4
Performance 1M: -2,21 %
Performance 1M: -2,21 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +6,71 %
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 5
Performance 1M: +6,23 %
Performance 1M: +6,23 %
Genuine Parts
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 6
Performance 1M: +1,48 %
Performance 1M: +1,48 %
Moderna
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 7
Performance 1M: +59,27 %
Performance 1M: +59,27 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Gartner
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 8
Performance 1M: +19,72 %
Performance 1M: +19,72 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -5,06 %
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 9
Performance 1M: -7,27 %
Performance 1M: -7,27 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 10
Performance 1M: +9,01 %
Performance 1M: +9,01 %
3M
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 11
Performance 1M: +5,30 %
Performance 1M: +5,30 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 12
Performance 1M: -13,34 %
Performance 1M: -13,34 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 13
Performance 1M: +16,13 %
Performance 1M: +16,13 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 14
Performance 1M: -20,54 %
Performance 1M: -20,54 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 15
Performance 1M: -33,22 %
Performance 1M: -33,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu Paramount Skydance Corporations Registered (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrutsch der Aktie um etwa 21 bis knapp 30 Prozent. Die Ursache bleibt offen; zugleich wird gefragt, ob eine Pleite droht. Als möglicher Faktor werden ausgepreiste Warrants genannt. Ein Nutzer kündigt einen Einstieg bei 5 an.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Paramount Skydance Corporations Registered (B) eingestellt.
Northrop Grumman
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 16
Performance 1M: +3,70 %
Performance 1M: +3,70 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 17
Performance 1M: -2,63 %
Performance 1M: -2,63 %
Quanta Services
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 18
Performance 1M: -4,08 %
Performance 1M: -4,08 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 19
Performance 1M: +1,06 %
Performance 1M: +1,06 %
KeyCorp
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 20
Performance 1M: +1,52 %
Performance 1M: +1,52 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 21
Performance 1M: -0,05 %
Performance 1M: -0,05 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 22
Performance 1M: +6,21 %
Performance 1M: +6,21 %
Trimble
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 23
Performance 1M: +9,76 %
Performance 1M: +9,76 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 24
Performance 1M: +14,19 %
Performance 1M: +14,19 %
McCormick
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 25
Performance 1M: -0,79 %
Performance 1M: -0,79 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 26
Performance 1M: +16,10 %
Performance 1M: +16,10 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 27
Performance 1M: +11,06 %
Performance 1M: +11,06 %
Baxter International
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 28
Performance 1M: +8,66 %
Performance 1M: +8,66 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 29
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
Jabil
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 30
Performance 1M: -6,31 %
Performance 1M: -6,31 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 31
Performance 1M: +3,79 %
Performance 1M: +3,79 %
Parker-Hannifin
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 32
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
Emcor Group
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 33
Performance 1M: -4,36 %
Performance 1M: -4,36 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 34
Performance 1M: -3,74 %
Performance 1M: -3,74 %
Eaton
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 35
Performance 1M: -8,41 %
Performance 1M: -8,41 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 36
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 37
Performance 1M: -16,58 %
Performance 1M: -16,58 %
GE Vernova
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 38
Performance 1M: -2,38 %
Performance 1M: -2,38 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 39
Performance 1M: -5,77 %
Performance 1M: -5,77 %
Netflix
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 40
Performance 1M: -2,67 %
Performance 1M: -2,67 %
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