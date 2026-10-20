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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    214,59€
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    2,05
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    240,74€
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Hasbro
    ISIN: US4180561072
    WKN: 859888
    Die Hasbro Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,51 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +10,16 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,16 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,16 %.

    General Motors
    Tagesperformance: -7,22 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,12 %
    Chart General Motors
    ISIN: US37045V1008
    WKN: A1C9CM
    Die General Motors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,22 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -6,92 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,21 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,92 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: +6,71 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,23 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,71 %.

    Genuine Parts
    Tagesperformance: -5,96 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,48 %
    Chart Genuine Parts
    ISIN: US3724601055
    WKN: 858406
    Die Genuine Parts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,96 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,51 %
    Platz 7
    Performance 1M: +59,27 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Gartner
    Tagesperformance: +5,25 %
    Platz 8
    Performance 1M: +19,72 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,25 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -5,06 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,27 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,06 %.

    MSCI Registered (A)
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,01 %
    Chart MSCI Registered (A)
    ISIN: US55354G1004
    WKN: A0M63R
    Die MSCI Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    3M
    Tagesperformance: +5,01 %
    Platz 11
    Performance 1M: +5,30 %
    Chart 3M
    ISIN: US88579Y1010
    WKN: 851745
    Die 3M Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,34 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 13
    Performance 1M: +16,13 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 14
    Performance 1M: -20,54 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 15
    Performance 1M: -33,22 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Paramount Skydance Corporations Registered (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrutsch der Aktie um etwa 21 bis knapp 30 Prozent. Die Ursache bleibt offen; zugleich wird gefragt, ob eine Pleite droht. Als möglicher Faktor werden ausgepreiste Warrants genannt. Ein Nutzer kündigt einen Einstieg bei 5 an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Paramount Skydance Corporations Registered (B) eingestellt.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,70 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    GE Aerospace
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,63 %
    Chart GE Aerospace
    ISIN: US3696043013
    WKN: A3CSML
    Die GE Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 18
    Performance 1M: -4,08 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Fifth Third Bancorp
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 19
    Performance 1M: +1,06 %
    Chart Fifth Third Bancorp
    ISIN: US3167731005
    WKN: 875029
    Die Fifth Third Bancorp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    KeyCorp
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,52 %
    Chart KeyCorp
    ISIN: US4932671088
    WKN: 869353
    Die KeyCorp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Bristol-Myers Squibb
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,05 %
    Chart Bristol-Myers Squibb
    ISIN: US1101221083
    WKN: 850501
    Die Bristol-Myers Squibb Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 22
    Performance 1M: +6,21 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Trimble
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 23
    Performance 1M: +9,76 %
    Chart Trimble
    ISIN: US8962391004
    WKN: 882295
    Die Trimble Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 24
    Performance 1M: +14,19 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    McCormick
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,79 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 26
    Performance 1M: +16,10 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 27
    Performance 1M: +11,06 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Baxter International
    Tagesperformance: -3,40 %
    Platz 28
    Performance 1M: +8,66 %
    Chart Baxter International
    ISIN: US0718131099
    WKN: 853815
    Die Baxter International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,40 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 29
    Performance 1M: -5,85 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Jabil
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 30
    Performance 1M: -6,31 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -2,64 %
    Platz 31
    Performance 1M: +3,79 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,64 %.

    Parker-Hannifin
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 32
    Performance 1M: +1,95 %
    Chart Parker-Hannifin
    ISIN: US7010941042
    WKN: 855950
    Die Parker-Hannifin Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 33
    Performance 1M: -4,36 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Eaton
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 35
    Performance 1M: -8,41 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 36
    Performance 1M: -6,47 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 37
    Performance 1M: -16,58 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 38
    Performance 1M: -2,38 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 39
    Performance 1M: -5,77 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 40
    Performance 1M: -2,67 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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