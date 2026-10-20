JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Der vom US-Gesundheitsministerium vorgelegte neue Plan zur Nierenversorgung in den USA enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb David Adlington in einer Einschätzung am Dienstag./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 38,09EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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