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    Besonders beachtet!

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    EssilorLuxottica Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.10.2026

    Kursbewegung von +7,21 % bei EssilorLuxottica am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - EssilorLuxottica Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.10.2026
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

    EssilorLuxottica Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 20.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die EssilorLuxottica Aktie. Mit einer Performance von +7,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EssilorLuxottica Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 162,73, mit einem Plus von +7,21 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der Kurs der EssilorLuxottica Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,14 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +8,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EssilorLuxottica -41,23 % verloren.

    Während EssilorLuxottica heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,38 %. Damit gehört EssilorLuxottica heute zu den auffälligeren Werten.

    EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,82 %
    1 Monat +14,53 %
    3 Monate -4,14 %
    1 Jahr -49,17 %
    Stand: 20.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 464 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,74 Mrd.EUR € wert.

    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Markterwartungen umsatzseitig übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Dienstag nach den Zahlen für …

    EssilorLuxottica wächst überraschend stark - ADR legt deutlich zu


    Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie …

    Aktien heute: adidas mit Rekordquartal, SMA Solar unter Druck


    argenx führt die Gewinner an, während adidas und 3M ihre Gewinnprognosen erhöhen. SMA Solar und Verbio verlieren dagegen jeweils mehr als sieben Prozent.

    Die Aktie von EssilorLuxottica erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,03 %, über 10 Jahre bei 3,26 %.

    EssilorLuxottica Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    +7,20 %
    +11,19 %
    +17,03 %
    -2,05 %
    -48,06 %
    +0,97 %
    -3,29 %
    +47,72 %
    +167,67 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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