EssilorLuxottica Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die EssilorLuxottica Aktie. Mit einer Performance von +7,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EssilorLuxottica Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 162,73€, mit einem Plus von +7,21 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der EssilorLuxottica Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,14 %.

Allein seit letzter Woche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +8,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EssilorLuxottica -41,23 % verloren.

Während EssilorLuxottica heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,38 %. Damit gehört EssilorLuxottica heute zu den auffälligeren Werten.

EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,82 % 1 Monat +14,53 % 3 Monate -4,14 % 1 Jahr -49,17 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Stand: 20.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 464 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,74 Mrd.EUR € wert.

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Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie …

argenx führt die Gewinner an, während adidas und 3M ihre Gewinnprognosen erhöhen. SMA Solar und Verbio verlieren dagegen jeweils mehr als sieben Prozent.

Die Aktie von EssilorLuxottica erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,03 %, über 10 Jahre bei 3,26 %.

EssilorLuxottica Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.