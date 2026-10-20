JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Tom Mills am Dienstag zu den Zahlen für das dritte Quartal. Die Deutsche Börse profitiere vom Status als "sicherer Hafen"./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 308,8EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
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