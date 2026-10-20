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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Tech-Sorgen halten an - Nahost-Hoffnung hilft

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq gab vor Tech-Bilanzen erneut leicht nach
    • Dow und S&P stiegen, während der Nasdaq 100 nachgab
    • 3M gewann, GM verlor; Rüstungswerte legten zu
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Tech-Sorgen halten an - Nahost-Hoffnung hilft
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Dienstag nach ihrer Stabilisierung am Vortag wieder anfällig für Verluste gezeigt. Vor den Quartalszahlen der Tech-Riesen SpaceX und Netflix kam bei den Anlegern keine echte Kauffreude auf. Die Aktien der beiden Unternehmen beendeten den Handel im Minus.

    Ein enttäuschender Börsengang an der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kauflaune: Die stark überzeichneten Aktien des KI-Infrastruktur-Unternehmens Elice hatten zum Handelsende in Seoul fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis gelegen.

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    In den USA schloss der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag beim Stand von 29.490,28 Punkten mit einem Minus von 0,13 Prozent. Besser sah es für den Leitindex Dow Jones Industrial aus, der 1,02 Prozent auf 52.495,88 Zähler gewann. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,28 Prozent auf 7.712,57 Punkte zu.

    Vage Hoffnungen auf eine Friedenslösung im US-Iran-Konflikt waren den Indizes eine Stütze. Die Märkte reagierten wohl auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des pan-arabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan hingewiesen wurde. Dieser werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht.

    Einige Unternehmen mit Quartalsbilanzen standen am Dienstag im Blick. Die Papiere von 3M verzeichneten ein Kursplus von 5,8 Prozent. Im Dow etablierten sie sich damit auf dem ersten Platz. Der Mischkonzern hatte die Gewinnerwartungen übertroffen und das zweite Quartal in Folge den Jahresausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie angehoben.

    Eine erhöhte Prognose des deutschen Sportartikelherstellers Adidas verlieh zudem im Dow den Anteilen des Rivalen Nike Aufwind, dessen Aktien 1,8 Prozent gewannen.

    Vorsichtigere Jahreserwartungen drückten hingegen die Aktien des Autobauers General Motors (GM) um 6,8 Prozent nach unten. Der Quartalsbericht und das angekündigte 20 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkauf gerieten in den Hintergrund. Die Chefin der Auto-Ikone, Mary Barra, warnte, die Herausforderungen nähmen zu.

    Im Rüstungs- und Luftfahrtsektor hoben gleich mehrere Unternehmen ihre Ausblicke an. Northrop Grumman profitierte von der weltweiten politischen Instabilität, die das Umsatzwachstum ankurbelte. Die Aktien gewannen 4,6 Prozent. Die Anteile von RTX legten um 0,6 Prozent zu. Die Anleger des Triebwerkbauers GE Aerospace konnten von den nach oben gesetzten Jahreszielen nicht profitieren, die Titel verloren 3,7 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 152,1 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +52,99 %/+80,68 % bedeutet.





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