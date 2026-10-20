JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) um zehn Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum trotz nachlassendem Rückenwind für das Betriebskapital und eines von intensiven Werbeaktionen geprägten europäischen Marktes sollte die Anleger zuversichtlich stimmen, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 162,7EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 187

Kursziel alt: 187

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 187,00 € , was eine Steigerung von +14,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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