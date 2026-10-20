JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Enrico Bolzoni am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Das Treasury-Ergebnis habe einen starken Beitrag dazu geleistet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST
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Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 308,8EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
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