JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Enrico Bolzoni am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Das Treasury-Ergebnis habe einen starken Beitrag dazu geleistet./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 308,8EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 345

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 345,00 € , was eine Steigerung von +11,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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