RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 252 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst am Dienstag zu den Zahlen des Börsenbetreibers. Ein Handelsumfeld, das durch eine höhere Zinsvolatilität, höhere Zinserträge und robuste Märkte gekennzeichnet gewesen sei, habe zu besonders starken Ergebnissen bei Eurex sowie im Bereich Fund Services geführt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:44 / EDT
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Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 308,8EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.
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