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    Musks SpaceX mit Milliarden-Quartalsgewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX erzielt 4,4 Milliarden Dollar Gewinn
    • Starlink-Umsatz steigt auf 5,2 Milliarden Dollar
    • KI-Erlöse steigen auf 7,56 Milliarden Dollar
    Musks SpaceX mit Milliarden-Quartalsgewinn
    Foto: stock.adobe.com

    AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat im vergangenen Quartal nach einer langen Durststrecke einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Auslöser waren vor allem kräftige Zuwächse im Geschäft mit Internet aus dem All sowie mit KI-Rechenzentren.

    Unter dem Strich verbuchte SpaceX schwarze Zahlen von 4,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im dritten Quartal des Vorjahres hatte es noch einen Verlust von gut einer Milliarde Dollar gegeben. Der Umsatz sprang von rund 5,58 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14,58 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt eher mit einem Umsatz bei 12,7 Milliarden Dollar gerechnet.

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    Kräftiges Plus bei Starlink und KI

    Beim Internet aus dem All mit dem Satelliten-Dienst Starlink stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Zum Stichtag 30. September kam Starlink auf 13,6 Millionen Kunden. Inzwischen ist der Dienst unter anderem in 3.800 Flugzeugen verfügbar. Auch die Ukraine ist darauf angewiesen, um sich im russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Das operative Ergebnis des Geschäftsbereichs wurde mit knapp 2,37 Milliarden Dollar in etwa verdoppelt.

    Die KI-Erlöse schossen von 813 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 7,56 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal hoch. Musks KI-Firma SpaceXSI baute große Rechenzentren auf, die inzwischen zum Teil für Milliarden-Zahlungen an KI-Rivalen wie Anthropic vermietet werden. Die KI-Sparte warf einen operativen Gewinn von 431 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 1,7 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor ab.

    Auf und Ab für Aktie

    SpaceX war Mitte Juni mit einem Rekorderlös von 75 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar gab sich Musks Unternehmen zum Debüt eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar. Das stand in krassem Kontrast zum aktuellen Geschäft - aber SpaceX rechtfertigte die Bewertung mit großen Plänen bei Künstlicher Intelligenz.

    In den ersten Wochen nach dem Börsengang stieg der Kurs - angetrieben unter anderem vom Interesse von Privatanlegern - bis auf gut 225 Dollar. Danach war die Aktie zwischenzeitlich unter den Ausgabepreis gerutscht. In einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel legte der Kurs um 1,5 Prozent auf rund 150 Dollar zu. SpaceX ist in den vergangenen Jahren unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm geworden. Aktuell investiert die Firma in großem Stil in die große Rakete Starship. Sie soll es deutlich günstiger machen, Nutzlast ins All zu bringen./so/DP/he

    SpaceX

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 134,2 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +52,99 %/+80,68 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla, technologische Synergien sowie Verwässerungs- und Regulierungsrisiken. Diskutiert werden zudem ein geplanter Frequenzkauf für rund 8 Mrd. US-Dollar zum Ausbau von Starlink, mögliche Kundenverluste durch politische Konflikte und eine als überhöht kritisierte Bewertung. Anstehende Q3-Zahlen, die Freigabe von über 1,6 Mrd. Aktien und Einflüsse des Optionsmarkts auf den Kurs sind weitere Themen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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