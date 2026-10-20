JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Jose M Asumendi ließ nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Reifenhersteller weitgehend unverändert, wie er am Dienstabend schrieb./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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