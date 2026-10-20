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    Polaris Renewable Energy vergibt wichtigen Liefervertrag und erteilt Freigabe für Investition in das Batteriespeicherprojekt Punta Lima

    Polaris Renewable Energy vergibt wichtigen Liefervertrag und erteilt Freigabe für Investition in das Batteriespeicherprojekt Punta Lima
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 20. Oktober 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Trina Energy Storage Solutions (Singapore) Pte. Ltd. („Trina Storage“) über die Lieferung von Batterie-Energiespeichersystemen („BESS“) für das Projekt Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico vergeben und unterzeichnet hat. Trina Storage ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Großmaßstab mit 30 GWh an bereits in Betrieb genommenen und in der Umsetzung befindlichen BESS-Projekten weltweit, darunter mehr als 6 GWh in Lateinamerika und der Karibik.

     

    Das BESS-Projekt Punta Lima wird im Rahmen des Accelerated Storage Addition Program („ASAP“) von Puerto Rico vorangetrieben. ASAP ist eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit durch den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen im Großmaßstab zu stärken, die am Standort bestehender Erzeugungsanlagen installiert werden.

     

    Zum Hintergrund: Am 5. Juni 2026 unterzeichnete Polaris Power US, Inc. („PPUS“) mit der Puerto Rico Electric Power Authority die BESS-Standardangebotsvereinbarung (die „SO1-Vereinbarung“) und schuf damit den Rahmen für seine Teilnahme an ASAP. Die Auftragsvergabe an Trina Storage und die Unterzeichnung des entsprechenden Liefervertrags stellen den nächsten wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des BESS-Projekts Punta Lima dar.

     

    Das BESS-Projekt Punta Lima wird aus einem einzigen System mit einer Leistung von 35,7 MW und einer Speicherdauer von 8 Stunden bestehen. Gemäß der SO1-Vereinbarung wird die Speicherkapazität von 71,4 MW durch das BESS in zwei Energieabgabeblöcken von jeweils vier Stunden bereitgestellt. Die geschätzten Bruttoinvestitionskosten für das ASAP-Projekt, einschließlich des BESS, des Mittelspannungstransformators, der Tarife und der übrigen Anlagenkomponenten, werden voraussichtlich zwischen 55 und 60 Millionen US$ liegen und aus den vorhandenen Barmitteln finanziert. Nach Fertigstellung und vollständiger Inbetriebnahme wird das Projekt im ersten Betriebsjahr voraussichtlich ein EBITDA von etwa 12,5 Millionen US$ erwirtschaften. PPUS hat als Ressourcenanbieter Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen von der Puerto Rico Electric Power Authority als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung. Laut Vertrag mit Trina erfolgt die Lieferung der BESS-Container im März/April 2027. Dementsprechend wird der kommerzielle Betrieb des Projekts derzeit für das dritte Quartal 2027 erwartet, und die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Datum der Inbetriebnahme.

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