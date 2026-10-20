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    SpaceX – Kursexplosion nach den Zahlen

    SpaceX übertrifft die Umsatzerwartungen deutlich und legt beim Ausblick nach: Für das erste Quartal 2027 stellt der Konzern 33 bis 37 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, gegenüber Analystenschätzungen von rund 22 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal erreichten die Erlöse 14,6 Milliarden Dollar und lagen damit ebenfalls klar über den erwarteten 12,9 Milliarden. Die Aktie gewann nachbörslich zwischenzeitlich rund 2,4 Prozent. Die Prognose stützt sich vor allem auf eine bessere Planbarkeit des Geschäfts mit vermieteter KI-Rechenleistung. Kurs hier verfolgen bei Gettex… 

    Das KI-Segment wurde erstmals zum größten Umsatzträger: Die Erlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 830 Prozent auf 7,56 Milliarden Dollar, der operative Gewinn erreichte 431 Millionen Dollar. Einen Teil steuerte die im August übernommene Coding-Plattform Cursor bei, die seit ihrer Einbeziehung 608 Millionen Dollar Umsatz lieferte. Der deutlich stärkere Gewinnbringer bleibt Starlink: Das Vernetzungsgeschäft erhöhte seinen Umsatz um 69 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar und verdoppelte den operativen Gewinn annähernd auf 2,4 Milliarden Dollar. Damit besitzt SpaceX neben dem schnell wachsenden KI-Geschäft eine bereits hochprofitable Ertragsquelle.

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    Der Ausbau verschlingt allerdings weiterhin enorme Summen. Die Investitionen erreichten 19,6 Milliarden Dollar und übertrafen die erwarteten 18,1 Milliarden, allein 16,4 Milliarden entfielen auf das KI-Segment. Laut Musk begrenzen derzeit vor allem Stromversorgung und Kühlung das Tempo. Seine Aussicht auf 500 Milliarden bis eine Billion Dollar jährlich wiederkehrende Erlöse bis Ende 2027 setzt eine gewaltige weitere Expansion voraus.





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    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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