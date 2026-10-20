adidas überrascht mit Rekordzahlen – Gewinnprognose steigt
adidas legt im dritten Quartal 2026 kräftig zu: Rekorde bei Umsatz und Betriebsergebnis sowie eine stärkere Marge geben Rückenwind für eine höhere Jahresprognose.
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- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 % auf den Rekordwert von 7,252 Mrd. €; währungsbereinigt betrug das Wachstum 7 %.
- Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 %.
- Das Betriebsergebnis erreichte mit 1,008 Mrd. € einen Quartalsrekord und lag 37 % über dem Vorjahreswert.
- Rund 200 Mio. € aus US-Zollerstattungen trugen zur Margenverbesserung bei; zusätzlich half ein starkes Vollpreisgeschäft, während Währungseffekte belasteten.
- adidas erwartet für 2026 nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9–10 % und hebt die Prognose für das Betriebsergebnis von rund 2,3 auf rund 2,5 Mrd. € an.
- Im vierten Quartal will adidas rund 100 Mio. € in Initiativen reinvestieren; die endgültigen Q3-Ergebnisse sollen am 29. Oktober 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei adidas ist am 29.10.2026.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.432,00PKT (+0,87 %).
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