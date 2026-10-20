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    RIXX Invest: Vorstand beschließt Insolvenzantrag

    Kein Zugriff auf US-Bankguthaben, keine gesicherte Ersatzfinanzierung: Die RIXX Invest AG will wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden. Zudem drohen erhebliche Abschreibungen.

    RIXX Invest: Vorstand beschließt Insolvenzantrag
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der RIXX Invest AG beschloss am 20. Oktober 2026, Insolvenz zu beantragen.
    • Der Antrag wegen Zahlungsunfähigkeit wird beim Amtsgericht Charlottenburg eingereicht.
    • Die Gesellschaft kann fällige Verbindlichkeiten nicht begleichen, weil sie vorerst keinen Zugriff auf Guthaben bei einer US-Bank hat.
    • Eine kurzfristige alternative Finanzierung ist nicht gesichert.
    • Das Ölfeld der US-Beteiligung Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC fördert laut deren Geschäftsleitung seit Juni 2026 nicht mehr.
    • Ein Verkauf der Beteiligung wäre voraussichtlich nur deutlich unter Buchwert und nicht ohne Insolvenz der Tochter möglich; RIXX erwartet daher erheblichen Abschreibungsbedarf.



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