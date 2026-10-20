RIXX Invest: Vorstand beschließt Insolvenzantrag
Kein Zugriff auf US-Bankguthaben, keine gesicherte Ersatzfinanzierung: Die RIXX Invest AG will wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden. Zudem drohen erhebliche Abschreibungen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Vorstand der RIXX Invest AG beschloss am 20. Oktober 2026, Insolvenz zu beantragen.
- Der Antrag wegen Zahlungsunfähigkeit wird beim Amtsgericht Charlottenburg eingereicht.
- Die Gesellschaft kann fällige Verbindlichkeiten nicht begleichen, weil sie vorerst keinen Zugriff auf Guthaben bei einer US-Bank hat.
- Eine kurzfristige alternative Finanzierung ist nicht gesichert.
- Das Ölfeld der US-Beteiligung Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC fördert laut deren Geschäftsleitung seit Juni 2026 nicht mehr.
- Ein Verkauf der Beteiligung wäre voraussichtlich nur deutlich unter Buchwert und nicht ohne Insolvenz der Tochter möglich; RIXX erwartet daher erheblichen Abschreibungsbedarf.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte