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    QGold leitet Bohrkampagne 2026 bei Mine Centre ein

    QGold leitet Bohrkampagne 2026 bei Mine Centre ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, Ontario, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Q-Gold Resources Ltd. („QGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Start seiner Bohrkampagne 2026 auf seinem Goldprojekt Mine Centre in Ontario bekannt zu geben. Das geplante Programm wird sich zunächst auf Ziele rund um die Foley Mine konzentrieren, um das Wissen um die bekannten Erzgänge in Streich- und Fallrichtung zu erweitern. In einer zweiten Phase, die kurz nach Abschluss der ersten Phase geplant ist, werden die hochgradigen Bodenproben weiterverfolgt, die während der Feldkartierungs- und Probenahmekampagne des Unternehmens im Sommer gewonnen wurden (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. September 2026, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens bei www.sedarplus.ca abrufbar ist).

     

    Highlights:

     

    -          Das Bohrprogramm 2026 von QGold begann am 12. September 2026 (Abb. 1).

    -          Die erste Phase zielt auf mineralisierte Erzgangsysteme etwa 500 m nordöstlich der Foley Mine sowie auf das Gebiet South Foley ab, wo die Bohrungen so konzipiert wurden, dass sie die bekannte mineralisierte Zone in Streichrichtung nach Süden erweitern sollen (Abb. 2).

    -          Die ersten vier geplanten Bohrlöcher wurden auf den Erzgangzielen Zinc und Twin im Gebiet nordöstlich der historischen Foley Mine absolviert, und die nächsten Bohrlöcher im Rahmen des geplanten Bohrprogramms wurden bereits aufgenommen (Abb. 2).

    -          Die zweite Phase konzentriert sich auf die weitere Ausdehnung des mineralisierten Systems South Foley. Darüber hinaus werden die Bohrungen vorrangige Vorkommen weiter nordöstlich der Foley Mine überprüfen, die während des Feldprogramms im Sommer 2026 identifiziert wurden, darunter Gebiete, in denen hochgradige Goldproben an der Oberfläche entnommen wurden.

     

    QGold hat sein geplantes Bohrprogramm eingeleitet, das auf die Erzgänge Zinc und Twin (Abb. 3) sowie auf das Gebiet südlich der historischen Mine Foley abzielt, wo die Erzgänge Bonanza, Jumbo, Vowel, Lucky Joe, Daisy und Foley South im Umkreis von wenigen hundert Metern zusammenlaufen.

     

    Die beobachteten Mächtigkeiten der Erzgänge reichen von etwa 0,3 Metern bis zu mehreren Metern. Neben der Erkundung der mächtigeren Erzgänge wird das Programm kleinere, potenziell goldhaltige Erzgängchen systematisch protokollieren, kartieren und modellieren. Diese Arbeiten werden das Verständnis der Geometrie, der Verteilung und der Kontinuität des Erzgangsystems verbessern und dazu beitragen, den Beitrag dieser Erzgängchen zum umfassenderen mineralisierten System zu bewerten.

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