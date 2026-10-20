Neun-Monats-Bericht 2026: Das steckt im dritten Quartal
Telekom Austria auf Wachstumskurs: Steigende Erlöse und ein höheres EBITDA prägen das dritte Quartal 2026. Der Konzern hebt zudem seine Umsatzprognose an.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- • Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,6 %, vor allem dank höherer Dienstleistungserlöse.
- • Die Dienstleistungserlöse legten im dritten Quartal um 3,9 % zu: stark in CEE, während sich der Rückgang in Österreich verlangsamte.
- • Das EBITDA erhöhte sich im dritten Quartal um 1,9 %; Wachstum gab es in allen Märkten außer Österreich, besonders in Serbien und Belarus.
- • Das Nettoergebnis stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 9,9 %, der Free Cashflow um 8,1 % – Letzterer vor allem dank des besseren operativen Ergebnisses.
- • Die Telekom Austria hob ihre Umsatzwachstumsprognose auf rund 4 % an (zuvor 2–3 %) und erhöhte die geplanten Investitionen ohne Spektrum und M&A auf rund 850 Mio. Euro (zuvor 750 Mio. Euro).
- • Moody’s bestätigte im Oktober 2026 das Kreditrating der Telekom Austria AG mit „A3“.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Telekom Austria ist am 20.10.2026.
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