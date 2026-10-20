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    2026 Q3 & Nine-Month Report: What You Need to Know

    Service-led growth lifted Q3 2026 revenue by 4.6%, while stronger nine-month earnings and cash flow supported an upgraded full-year outlook.

    2026 Q3 & Nine-Month Report: What You Need to Know
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Q3 2026 revenue increased by 4.6% year on year, driven by growth in service revenues.
    • Service revenues rose 3.9% in Q3, with strong growth in Central and Eastern Europe and a slower decline in Austria.
    • Q3 EBITDA excluding restructuring costs grew 1.9%; growth was recorded in every market except Austria, led by Serbia and Belarus.
    • Core operating expenses increased in Q3, mainly due to higher electricity and product-related costs.
    • For the first nine months of 2026, net income rose 9.9% and free cash flow increased 8.1%, supported by improved operating results.
    • The company raised its outlook to around 4% total revenue growth and approximately EUR 850 million in CAPEX excluding spectrum and M&A; Moody’s affirmed its A3 rating.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Telekom Austria is on 20.10.2026.


    Telekom Austria

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    ISIN:AT0000720008WKN:588811
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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