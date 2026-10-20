Q3 2026 Growth: Revenue Up 6%, 67 New Sites, €12.8M CAPEX
EuroTeleSites gained momentum in Q3, with revenue and EBITDAaL growth, an expanding tower network and €65 million in debt repaid, while November refinancing remains on track.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Revenue rose 6.0% (€4.2 million) in Q3, driven by indexation, new tenants and new towers.
- Third-party revenue increased 28.4%; excluding a one-off effect, underlying growth was 13%.
- EBITDAaL grew 12.3% (€5.0 million), demonstrating the business model’s operating leverage.
- EuroTeleSites built 67 new sites, bringing its total to 13,916, with 39 net additions.
- Q3 CAPEX totalled €12.8 million: €5.9 million for upgrades, €5.4 million for new sites and €1.5 million for maintenance.
- The company repaid €65 million of its private placement; refinancing is scheduled for November and is on track.
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