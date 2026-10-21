Sunrate und TourMind gehen eine Partnerschaft ein, um die Zahlungsmöglichkeiten für die globale Reisebranche zu verbessern

SINGAPUR, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Sunrate, die globale Plattform für Zahlungs- und Finanzmanagement, gab heute auf der ITB Asia 2026 eine strategische Partnerschaft mit TourMind bekannt, einer KI-gestützten globalen Infrastrukturplattform für Reisetransaktionen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen die Zahlungsfunktionen von Sunrate in das Technologie-Ökosystem von TourMind integrieren, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Zahlungsabläufe zu optimieren und ihr Wachstum auf internationalen Märkten voranzutreiben.

Da der Vertrieb von Reiseleistungen zunehmend digital und vernetzt erfolgt, sehen sich Reiseunternehmen mit wachsenden Anforderungen bei der Abwicklung von Zahlungen an Lieferanten, Devisengeschäften und Finanzvorgängen über mehrere Märkte hinweg konfrontiert. Durch die Kombination der globalen Zahlungsinfrastruktur von Sunrate mit der Reisetechnologie und der API-Konnektivität von TourMind zielt die Partnerschaft darauf ab, diese betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und Reiseunternehmen ein stärker integriertes Erlebnis zu bieten.