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    Sunrate und TourMind gehen eine Partnerschaft ein, um die Zahlungsmöglichkeiten für die globale Reisebranche zu verbessern

    SINGAPUR, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Sunrate, die globale Plattform für Zahlungs- und Finanzmanagement, gab heute auf der ITB Asia 2026 eine strategische Partnerschaft mit TourMind bekannt, einer KI-gestützten globalen Infrastrukturplattform für Reisetransaktionen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen die Zahlungsfunktionen von Sunrate in das Technologie-Ökosystem von TourMind integrieren, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Zahlungsabläufe zu optimieren und ihr Wachstum auf internationalen Märkten voranzutreiben.

    Da der Vertrieb von Reiseleistungen zunehmend digital und vernetzt erfolgt, sehen sich Reiseunternehmen mit wachsenden Anforderungen bei der Abwicklung von Zahlungen an Lieferanten, Devisengeschäften und Finanzvorgängen über mehrere Märkte hinweg konfrontiert. Durch die Kombination der globalen Zahlungsinfrastruktur von Sunrate mit der Reisetechnologie und der API-Konnektivität von TourMind zielt die Partnerschaft darauf ab, diese betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und Reiseunternehmen ein stärker integriertes Erlebnis zu bieten.

    Im Rahmen der Integration wird TourMind die Zahlungsfunktionen von Sunrate, wie beispielsweise Sunrate Cards, in seine Plattform einbinden. Dadurch werden Zahlungsdienste besser in die betrieblichen Arbeitsabläufe von Reiseunternehmen eingebunden und deren sich wandelnde Anforderungen auf den internationalen Märkten unterstützt. Die Zusammenarbeit spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die finanzielle Infrastruktur zu stärken, auf der das globale Reiseökosystem basiert.

    „Sunrate hat sich im Bereich der weltweiten Zahlungen im Reisebereich fest etabliert und expandiert weiterhin auf internationalen Märkten. Da künstliche Intelligenz die Reisebranche grundlegend verändert, bauen wir unsere Zahlungslösungen – darunter unsere Agentic Card – weiter aus, um intelligentere und nahtlosere Zahlungserlebnisse zu ermöglichen. Unsere gemeinsame Vision mit TourMind, künstliche Intelligenz im Reisebereich einzusetzen, macht diese Partnerschaft zu einer logischen Verbindung, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft der Zahlungen im Reisebereich zu gestalten", sagte Paul Meng, Mitbegründer und CEO von Sunrate.

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    PR Newswire (dt.)
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    Sunrate und TourMind gehen eine Partnerschaft ein, um die Zahlungsmöglichkeiten für die globale Reisebranche zu verbessern SINGAPUR, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Sunrate, die globale Plattform für Zahlungs- und Finanzmanagement, gab heute auf der ITB Asia 2026 eine strategische Partnerschaft mit TourMind bekannt, einer KI-gestützten globalen Infrastrukturplattform …
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