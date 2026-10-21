Situation nach wie vor herausfordernd

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sieht die Niedrigwasserlage am Rhein weiter als Herausforderung. "Die Niedrigwasserproblematik ist zwar in der öffentlichen Wahrnehmung kleiner geworden, weil es nun kälter ist und geregnet hat. Aber die Situation ist insbesondere am Rhein nach wie vor herausfordernd", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal "web.de".

Einschränkungen im Schiffsverkehr habe man zwar überbrückt, so dass es nicht zu Versorgungsengpässen gekommen sei, sagte Bilger. "Wir müssen uns allerdings darauf einstellen, dass es künftig regelmäßig zu Niedrigwassersituationen kommt." Das Thema soll auch bei der Verkehrsministerkonferenz am Mittwoch und Donnerstag zur Sprache kommen.