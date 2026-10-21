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    FutureGrail veranstaltet eine millionenschwere Live-Uhrenauktion mit Vorbesichtigungen in Hongkong, Dubai, Genf und Singapur

    Die Auktion bietet eine der bedeutendsten Uhren des Jahres unter dem Hammer – eine extrem seltene Patek Philippe Ref. 2526P „Serpico y Laino" aus Platin mit Emaille-Zifferblatt aus dem Jahr 1954, die voraussichtlich einen siebenstelligen Betrag erzielen wird.

    DUBAI, GENF, HONGKONG und SINGAPUR, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- FutureGrail, ein globales Auktionshaus für außergewöhnliche Zeitmesser, hat seine kommende November-Session bekannt gegeben. FutureGrail wird außerdem Vorpremieren in Hongkong, Dubai, Genf und Singapur veranstalten.

    1954 Patek Philippe Ref.2526P 'Serpico y Laino’

    FutureGrail veranstaltet seit 2023 Online-Auktionen und wird nun zum ersten Mal eine Präsenz-Live-Auktion in Singapur am 14. November um 17:30 Uhr (GMT+8) ausrichten. Bieter können auch per Fernzugriff oder live über die Website Gebote abgeben.

    Die Session präsentiert absolute Sammlerstücke, darunter einen unbestrittenen Star der Saison: eine exquisite Patek Philippe Referenz 2526P 'Serpico y Laino' aus dem Jahr 1954, bei der es sich vermutlich um ein Unikat handelt, gefasst in Platin mit einem Emaille-Zifferblatt. Der Gegenstand wurde noch nie zuvor versteigert und soll voraussichtlich zwischen 1 Million und 2 Millionen US-Dollar einbringen.

    „Wir freuen uns sehr, Sammlern aus aller Welt solch feine Beispiele der Uhrmacherkunst präsentieren zu können und blicken einer lebhaften Live-Auktion entgegen. Es gibt ein wachsendes Interesse an solch seltenen Uhren zwischen den Zentren Amerikas, Europas, des Nahen Ostens und Asiens – und es ist ein wahres Privileg, den Sammlergemeinschaften in diesen Märkten einen so fantastischen Katalog außergewöhnlicher Zeitmesser präsentieren zu können", sagte Ali Nael, CEO von FutureGrail.

    Die Auktion bietet eine Fülle begehrter Uhren, darunter einzigartige und extrem seltene Modelle, wie zum Beispiel:

    • 1941 Patek Philippe Ref.1502J, zweifarbige Sektor-Wählscheibe „Telefon", eine von nur zwei bekannten (Schätzung: (150.000 – 300.000 USD)
    • 2004 F.P. Journe Octa Calendrier „Messingwerk", goldenes Zifferblatt, retrograde Datumsanzeige in Platin (Schätzung: (400.000 – 600.000 USD)
    • 1998 Daniel Roth Ref.C317, Platin, Papillon 10. Jubiläumsausgabe, limitierte Auflage Nr. 08/30 (Schätzwert: (200.000 – 300.000 USD)
    • 1986 Urban Jurgensen Ref.2, 'Nr.000' Ewiger Kalender mit guillochiertem Zifferblatt, Roségold (Schätzwert: (200.000 – 400.000 USD)
    • 1949 Patek Philippe Ref. 130A, 'Komplettes Set', Zweifarbiger Chronograph mit Tachymeterskala, Edelstahl (Schätzung: (200.000 – 400.000 USD)
    • 1950 Patek Philippe Ref.1463R, seltener zweifarbiger „Serpico y Laino"-Chronograph, „Tasti Tondi", Roségold (Schätzung: (300.000 – 600.000 USD)
    • 2012 Cartier W1556213, Tourbillon, Ewiger Kalender, Ein-Knopf-Chronograph, Gangreserveanzeige, Baguetteschliff und Diamantenbesatz, eines von fünf gefertigten Exemplaren, Weißgold (Schätzung: (300.000 – 600.000 USD)
    • 1961 Patek Philippe Ref.2597J, 'Full Set', Travel-Time, Jumping Hour in Gelbgold (Schätzwert USD 200.000 – 400.000)
    • Und viele weitere seltene und wertvolle Zeitmesser.

    Vorschau:

    21.-22. Oktober (10.30 - 19.30 Uhr) – Delugs Maison, The Landmark, Hongkong.

    28.-29. Oktober (11:00 – 19:00 Uhr) – ICD Brookfield, DIFC, Dubai.

    5. – 8. November (10 – 18 Uhr) – Beau-Rivage Genève, 13, Quai du Mont-Blanc, 1201 Genève.

    12.–13. November (10:00–18:00 Uhr) und 14. November (10:00–15:30 Uhr) – Artyzen Hotel, Singapur

    Live-Auktion – 14. November 2026, 17:30 Uhr (GMT +8)

    Für Vorabgebote kontaktieren Sie bids@futuregrail.com 

    futuregrail.com

    Medienanfragen:

    Jonathan Ivan-Duke
    duke+mir
    jon@dukemir.com

     

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    PR Newswire (dt.)
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    FutureGrail veranstaltet eine millionenschwere Live-Uhrenauktion mit Vorbesichtigungen in Hongkong, Dubai, Genf und Singapur Die Auktion bietet eine der bedeutendsten Uhren des Jahres unter dem Hammer – eine extrem seltene Patek Philippe Ref. 2526P „Serpico y Laino" aus Platin mit Emaille-Zifferblatt aus dem Jahr 1954, die voraussichtlich einen siebenstelligen Betrag …
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