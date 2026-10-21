Länder mit Kosten des Schienenverkehrs am Limit

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Verkehrsminister sieht die Länder bei der Finanzierung des Schienenverkehrs am Limit. "Mit steigenden Energie- und Materialkosten auf der einen Seite und den steigenden Trassenpreisen auf der anderen Seite" kulminierten die Probleme, sagte Robert Crumbach (SPD). "Die Länder können diese Mehrbelastungen nicht mehr schultern." Was es nun brauche, seien "ideologiefreie Gespräche und möglichst konkrete Entscheidungen".

Crumbach schlug eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel vor. "Bei den Trassenpreisen steht der Bund in der Verantwortung, die Mehrbelastungen vollständig zu kompensieren", fügte er an. Das müsse "zeitnah geschehen, da wir hier schnell Planungssicherheit benötigen". Der Bundesverkehrsminister sei bald 100 Tage im Amt, "so dass wir diese Entscheidungen als Länder auch einfordern können".