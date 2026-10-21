Netflix: Gewinn schlägt Erwartungen – doch die Aktie rutscht ab

So rechnet Netflix für 2026 nur noch mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz statt der zuvor angepeilten drei Milliarden US-Dollar. Grund dafür ist, dass neue Funktionen für das Werbegeschäft langsamer eingeführt werden als geplant. Co-Chef Greg Peters räumt ein, dass Netflix hinter seinem ehrgeizigen Jahresziel zurückliegt.

Obwohl Netflix mehr Gewinn als erwartet erzielt hat, rutscht die Netflix-Aktie nachbörslich ab. Am Dienstag verlor die Aktie des Streaming-Giganten nach Börsenschluss rund sechs Prozent. Zwar hatte der Konzern im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Beim Werbegeschäft und beim Jahresausblick enttäuschte Netflix jedoch.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei kann sich das Quartal sehen lassen: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um fast zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden US-Dollar und traf damit die LSEG-Konsensschätzung. Mehr Mitgliedschaften und die im März erhöhten Abopreise treiben das Geschäft an. Der Nettogewinn legt von 2,55 auf 3,66 Milliarden US-Dollar zu. Mit 87 US-Cent je Aktie übertrifft Netflix die erwarteten 82 US-Cent. Ein Teil des Gewinnsprungs geht allerdings auf die zeitliche Verteilung von Ausgaben zurück.

Für das Gesamtjahr erwartet Netflix nun einen Umsatz von 51,1 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 13 Prozent entspricht. Zuvor lag die Spanne bei 51 bis 51,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 51,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im vierten Quartal sollen die Erlöse um mehr als elf Prozent auf 13,44 Milliarden US-Dollar steigen.

Der Umbau kostet zusätzlich Geld: Der angekündigte Abbau von rund 1.000 Stellen beziehungsweise etwa sechs Prozent der Belegschaft soll die operative Marge im Schlussquartal um rund 120 Basispunkte belasten. Zugleich soll der frühere Disney-Manager Peter Rice die Inhaltsverantwortung von Bela Bajaria übernehmen. Bei stagnierender Sehdauer und wachsender Konkurrenz durch YouTube steht die Strategie im Fokus der Anleger.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 68,69USD auf Nasdaq (21. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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