Werbeprognose deutlich gesenkt
Netflix: Gewinn schlägt Erwartungen – doch die Aktie rutscht ab
Netflix verdient mehr als erwartet, doch die Aktie verliert nachbörslich rund sechs Prozent. Ausgerechnet ein wichtiger Wachstumstreiber enttäuscht. Dazu kommen ein verhaltener Jahresausblick und ein kostspieliger Umbau.
Obwohl Netflix mehr Gewinn als erwartet erzielt hat, rutscht die Netflix-Aktie nachbörslich ab. Am Dienstag verlor die Aktie des Streaming-Giganten nach Börsenschluss rund sechs Prozent. Zwar hatte der Konzern im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Beim Werbegeschäft und beim Jahresausblick enttäuschte Netflix jedoch.
So rechnet Netflix für 2026 nur noch mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz statt der zuvor angepeilten drei Milliarden US-Dollar. Grund dafür ist, dass neue Funktionen für das Werbegeschäft langsamer eingeführt werden als geplant. Co-Chef Greg Peters räumt ein, dass Netflix hinter seinem ehrgeizigen Jahresziel zurückliegt.
Dabei kann sich das Quartal sehen lassen: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um fast zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden US-Dollar und traf damit die LSEG-Konsensschätzung. Mehr Mitgliedschaften und die im März erhöhten Abopreise treiben das Geschäft an. Der Nettogewinn legt von 2,55 auf 3,66 Milliarden US-Dollar zu. Mit 87 US-Cent je Aktie übertrifft Netflix die erwarteten 82 US-Cent. Ein Teil des Gewinnsprungs geht allerdings auf die zeitliche Verteilung von Ausgaben zurück.
Für das Gesamtjahr erwartet Netflix nun einen Umsatz von 51,1 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 13 Prozent entspricht. Zuvor lag die Spanne bei 51 bis 51,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 51,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im vierten Quartal sollen die Erlöse um mehr als elf Prozent auf 13,44 Milliarden US-Dollar steigen.
Der Umbau kostet zusätzlich Geld: Der angekündigte Abbau von rund 1.000 Stellen beziehungsweise etwa sechs Prozent der Belegschaft soll die operative Marge im Schlussquartal um rund 120 Basispunkte belasten. Zugleich soll der frühere Disney-Manager Peter Rice die Inhaltsverantwortung von Bela Bajaria übernehmen. Bei stagnierender Sehdauer und wachsender Konkurrenz durch YouTube steht die Strategie im Fokus der Anleger.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 68,69USD auf Nasdaq (21. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.