WDH/Bitte nicht duschen
BVB-Profis verlassen Stadion zügig
- Dortmunds Stars reisten ungeduscht zum Hotel zurück
- Die Duschen im Stadion galten als wenig einladend
- Guirassy sicherte Dortmund den 2:1-Sieg in Baku
(Wiederholung: Dritter Absatz, zweiter Satz: Wort "einladender" gestrichen.)
BAKU (dpa-AFX) - Den am Ausgang des Olympiastadions von Baku geparkten Bus betraten die Stars von Borussia Dortmund ungeduscht - und leisteten damit explizit den Anweisungen Folge. "Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht - und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 (1:1) des Bundesligisten bei Aserbaidschans Meister FK Sabah.
Book: Duschen im Hotel "etwas einladender"
Der zügige Abgang von Doppeltorschütze Serhou Guirassy und Co. in Fußball-Klamotten kam auch deshalb überraschend, weil das Nationalstadion erst 2015 fertiggestellt und für die paneuropäische EM 2021 als Spielort ausgewählt worden war. "Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deshalb gucken wir, dass die Spieler schnell dahin kommen", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book in der Interviewzone.
Präzisieren wollte Book seine Aussagen zu den Duschen nicht. "Das kann man sich ja ein bisschen ausmalen", sagte der Funktionär. Sie seien "nicht ganz so schick". Für Dortmund war der mühevolle 2:1-Erfolg beim 2017 gegründeten Club aus Aserbaidschans Hauptstadt der erste Sieg nach zuvor drei Partien ohne Erfolg./pre/DP/stk
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1. https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Bayern_München (M, P) 6 4 2 0 22:5 +17 14 M/CL
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Borussia_Dortmund 6 4 2 0 11:4 +7 14
Die Siege sind knapp gewonnen worden ....
Das Du nicht alle Latten am Zaun hast war mir schon vorher klar .......Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die völlig unnnötige Kovac Verlängerung ist ein Glücksfall für die BL, denn damit haben auch andere Mannschaften die Chance sich für die CL zu qualifizieren und das es der BVB mal nicht schaft ist unter Kovac ziemlich hoch. Hier wundern sich alle über den BVB, aber warum? Wie verlängert so bekommen. Wenn du dir Kovac ins Haus holst bekommst du eben Kovac Fussball, den übelsten Catenaccio Fußball und vorne irgendwie auf den Lucky punsh hoffen und dazwischen übelstes Ball hin- und hergeschiebe. Wer gegen die bisher grösste Schiessbude der Liga nicht mal ein Tor zustaande bekommt ist ganz unten angekommen. Der BVB spielt endgültig und unansehnlichsten. lanweiligsten, hässlichsten Fußball der Liga.