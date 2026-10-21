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    WDH/Bitte nicht duschen

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    BVB-Profis verlassen Stadion zügig

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmunds Stars reisten ungeduscht zum Hotel zurück
    • Die Duschen im Stadion galten als wenig einladend
    • Guirassy sicherte Dortmund den 2:1-Sieg in Baku
    WDH/Bitte nicht duschen - BVB-Profis verlassen Stadion zügig
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    (Wiederholung: Dritter Absatz, zweiter Satz: Wort "einladender" gestrichen.)

    BAKU (dpa-AFX) - Den am Ausgang des Olympiastadions von Baku geparkten Bus betraten die Stars von Borussia Dortmund ungeduscht - und leisteten damit explizit den Anweisungen Folge. "Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht - und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 (1:1) des Bundesligisten bei Aserbaidschans Meister FK Sabah.

    Book: Duschen im Hotel "etwas einladender"

    Der zügige Abgang von Doppeltorschütze Serhou Guirassy und Co. in Fußball-Klamotten kam auch deshalb überraschend, weil das Nationalstadion erst 2015 fertiggestellt und für die paneuropäische EM 2021 als Spielort ausgewählt worden war. "Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deshalb gucken wir, dass die Spieler schnell dahin kommen", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book in der Interviewzone.

    Präzisieren wollte Book seine Aussagen zu den Duschen nicht. "Das kann man sich ja ein bisschen ausmalen", sagte der Funktionär. Sie seien "nicht ganz so schick". Für Dortmund war der mühevolle 2:1-Erfolg beim 2017 gegründeten Club aus Aserbaidschans Hauptstadt der erste Sieg nach zuvor drei Partien ohne Erfolg./pre/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 3,068 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,80 %/+63,80 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Transfererlöse und die sportlichen Grundlagen der BVB-Aktie. Diskutiert wird ein möglicher Verkauf Nmechas für 100 Mio. Euro. Im Fokus stehen zudem der Kaderumbruch, verletzte Neuzugänge und die Leistungsentwicklung verpflichteter Talente. Die Bewertung des Saisonstarts fällt trotz Platz zwei und 14 Punkten nach sechs Spielen unterschiedlich aus.

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    dpa-AFX
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