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    DAX-FLASH

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    Rückkehr an das Vortageshoch - Erholung in Asien dank SpaceX

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte mit 0,4 Prozent im Plus starten
    • Der Dax könnte zum Vortageshoch zurückkehren
    • SpaceX-Gewinn und Adidas-Prognose geben Impulse
    DAX-FLASH - Rückkehr an das Vortageshoch - Erholung in Asien dank SpaceX
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 25.409 Punkte. Damit dürfte er an sein Vortageshoch zurückkehren, nachdem er am Dienstag zeitweise auch schon bis auf 25.050 Punkte abgesackt war.

    Während sich der US-Technologieindex Nasdaq 100 am Vorabend letztlich kaum bewegte, zeigten sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen etwas erholt.

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    SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Die Aktien kletterten nachbörslich gut 9 Prozent.

    Im Dax dürfte neben Werten mit KI-Bezug wie Infineon , Siemens Energy oder auch Hochtief insbesondere Adidas im Fokus stehen. Die Herzogenauracher hatten am Vorabend nach Vorabzahlen ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktien schlossen im Späthandel bei Tradegate rund 3 Prozent über ihrem Xetra-Schluss./ag/zb


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 371,2 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +42,09 %/+67,81 % bedeutet.





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