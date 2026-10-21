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    FRIEDRICH VORWERK: EBITDA +58 % – 2026-Prognose angehoben

    Rekorde bei Umsatz und EBITDA, prall gefüllte Auftragsbücher: Nach einem starken dritten Quartal hebt das Unternehmen seine Jahresprognose 2026 erneut an.

    FRIEDRICH VORWERK: EBITDA +58 % – 2026-Prognose angehoben
    Foto: Friedrich Vorwerk
    • Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13 % auf 228,3 Mio. €; das EBITDA legte um 58 % auf 80,9 Mio. € zu – beide Werte waren Rekorde.
    • In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 12 % auf 565,6 Mio. € und das EBITDA um rund 64 % auf 173,4 Mio. €.
    • Die Produktionsleistung wuchs in den ersten neun Monaten um 40,1 % auf 791,7 Mio. €.
    • Der Nettofinanzmittelbestand betrug zum 30. September 262,7 Mio. €, ein Plus von 151,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresstichtag.
    • Als Treiber der höheren Profitabilität nennt das Unternehmen einen größeren Anteil an Arbeitsgemeinschaften und eine deutlich gesunkene Materialaufwandsquote. Der Auftragseingang lag bei 451,4 Mio. €, der Auftragsbestand bei 907,2 Mio. €.
    • Der Vorstand hob die Jahresprognose 2026 zum zweiten Mal an: erwartet werden nun 760–790 Mio. € Umsatz und 220–230 Mio. € EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Friedrich Vorwerk Group ist am 12.11.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.198,75PKT (+0,08 %).


    Friedrich Vorwerk Group

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    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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