🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNextdc AktievorwärtsNachrichten zu Nextdc

    Rechenzentrumsbetreiber

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Aktie NextDC crasht um mehr als 40 Prozent – der Grund überrascht

    NextDC kappt die Jahresprognose drastisch, die Aktie bricht um rund 42 Prozent ein. Ein 'Strom-Problem' in Melbourne trifft den Rechenzentrumsbetreiber hart. Analysten warnen: Die Folgen könnten über 2027 hinausreichen.

    Rechenzentrumsbetreiber - KI-Aktie NextDC crasht um mehr als 40 Prozent – der Grund überrascht
    Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Ein Stromproblem wird für NextDC zum Börsendesaster: Die Aktie des australischen Rechenzentrumsbetreibers verliert am Mittwoch rund 42 Prozent an Wert. Wie CNBC berichtet, hat das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 deutlich gesenkt. Auslöser sind Verzögerungen bei der Stromversorgung am Standort M3 Melbourne.

    Statt bislang prognostizierten 615 bis 640 Millionen australischen Dollar rechnet NextDC nun mit einem Umsatz von 475 bis 500 Millionen australischen Dollar. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nur noch 245 bis 265 Millionen australische Dollar erreichen. Zuvor waren 385 bis 410 Millionen vorgesehen.

    Hinter der Verzögerung steht ein Konflikt um den Ausbau der Strominfrastruktur. Aufgrund von Widerstand aus der Bevölkerung wurden die Arbeiten ausgesetzt. Der Stromnetzbetreiber Jemena nennt Sicherheitsbedenken, einen eingeschränkten Zugang zu den Baustellen und die fehlende Zustimmung der örtlichen Verwaltung als Gründe. Diese wartet auf weitere Bürgerkonsultationen. Laut NextDC rechnet Jemena frühestens im Februar 2027 mit einer Wiederaufnahme der Arbeiten.

    Für Anleger könnte das Problem damit jedoch noch lange nicht erledigt sein. Citi warnt, dass die Verzögerungen das Ergebnis auch über das Geschäftsjahr 2027 hinaus belasten könnten. Die Bank verweist dabei auf verzögerte Genehmigungen für den Ausbau von M3 sowie auf die länger als erwartet dauernde Modernisierung von Transformatoren.

    Die Aktie befindet sich bereits im Abwärtstrend: Nach sieben Verlustwochen in Folge steuert NextDC auf die achte zu. Unterdessen arbeitet Australiens Regierung an nationalen Investitionsstandards für Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Finanzminister Jim Chalmers begrüßt solche Investitionen, sofern sie den nationalen Interessen entsprechen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nextdc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 5,675EUR auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rechenzentrumsbetreiber KI-Aktie NextDC crasht um mehr als 40 Prozent – der Grund überrascht NextDC kappt die Jahresprognose drastisch, die Aktie bricht um rund 42 Prozent ein. Ein 'Strom-Problem' in Melbourne trifft den Rechenzentrumsbetreiber hart. Analysten warnen: Die Folgen könnten über 2027 hinausreichen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     