KI-Aktie NextDC crasht um mehr als 40 Prozent – der Grund überrascht

Statt bislang prognostizierten 615 bis 640 Millionen australischen Dollar rechnet NextDC nun mit einem Umsatz von 475 bis 500 Millionen australischen Dollar. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nur noch 245 bis 265 Millionen australische Dollar erreichen. Zuvor waren 385 bis 410 Millionen vorgesehen.

Ein Stromproblem wird für NextDC zum Börsendesaster: Die Aktie des australischen Rechenzentrumsbetreibers verliert am Mittwoch rund 42 Prozent an Wert. Wie CNBC berichtet, hat das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 deutlich gesenkt. Auslöser sind Verzögerungen bei der Stromversorgung am Standort M3 Melbourne.

Hinter der Verzögerung steht ein Konflikt um den Ausbau der Strominfrastruktur. Aufgrund von Widerstand aus der Bevölkerung wurden die Arbeiten ausgesetzt. Der Stromnetzbetreiber Jemena nennt Sicherheitsbedenken, einen eingeschränkten Zugang zu den Baustellen und die fehlende Zustimmung der örtlichen Verwaltung als Gründe. Diese wartet auf weitere Bürgerkonsultationen. Laut NextDC rechnet Jemena frühestens im Februar 2027 mit einer Wiederaufnahme der Arbeiten.

Für Anleger könnte das Problem damit jedoch noch lange nicht erledigt sein. Citi warnt, dass die Verzögerungen das Ergebnis auch über das Geschäftsjahr 2027 hinaus belasten könnten. Die Bank verweist dabei auf verzögerte Genehmigungen für den Ausbau von M3 sowie auf die länger als erwartet dauernde Modernisierung von Transformatoren.

Die Aktie befindet sich bereits im Abwärtstrend: Nach sieben Verlustwochen in Folge steuert NextDC auf die achte zu. Unterdessen arbeitet Australiens Regierung an nationalen Investitionsstandards für Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Finanzminister Jim Chalmers begrüßt solche Investitionen, sofern sie den nationalen Interessen entsprechen.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nextdc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 5,675EUR auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



