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    INTERSHOP Communications: Was die Zahlen für 9 Monate 2026 zeigen

    Weniger Umsatz, mehr Profitabilität: Das Cloud-Geschäft wächst, die Kosten sinken und der operative Cashflow legt zu. Die Prognose für 2026 bleibt bestätigt.

    INTERSHOP Communications: Was die Zahlen für 9 Monate 2026 zeigen
    Foto: INTERSHOP Communications AG
    • Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 7 % auf 23,4 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 25,2 Mio. Euro).
    • Cloud-Umsatz um 2 % auf 15,7 Mio. Euro gestiegen; sein Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 67 %.
    • Cloud-Auftragseingang legte um 29 % auf 14,2 Mio. Euro zu. Der Cloud-ARR stieg um 3 % auf 20,3 Mio. Euro.
    • Net New ARR betrug 0,1 Mio. Euro; im dritten Quartal verbesserte er sich auf 0,5 Mio. Euro.
    • EBIT war mit 0,2 Mio. Euro positiv (Vorjahr: –1,4 Mio. Euro); die Gesamtkosten sanken um 13 %. Damit war das operative Ergebnis drei Quartale in Folge positiv.
    • Operativer Cashflow stieg auf 3,6 Mio. Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: erwartet werden ein ausgeglichenes EBIT und ein leicht rückläufiger Umsatz.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei INTERSHOP Communications ist am 21.10.2026.

    Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,67 % im Plus.


    INTERSHOP Communications

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    -0,53 %
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    -27,71 %
    +11,75 %
    -9,66 %
    -72,06 %
    -61,04 %
    -98,81 %
    ISIN:DE000A254211WKN:A25421
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