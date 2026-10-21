Andrey Rublev trifft Kinder aus dem Asyl Miras Autism Center der Bulat Utemuratov Stiftung.

ALMATY, Kasachstan, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tennis-Weltstar Andrey Rublev traf sich während des Almaty Open ATP 250 Turniers mit zehn Kindern aus dem Autismuszentrum Asyl Miras. Die Initiative, die vom kasachischen Tennisverband (KTF) organisiert wird, setzt eine langjährige Tradition fort, professionelle Spieler mit Kindern aus dem Asylzentrum Miras zusammenzubringen. Die Bulat-Utemuratov-Stiftung betreibt 13 Autismuszentren in 12 Städten Kasachstans und bietet Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) kostenlose und umfassende Unterstützung.

„Uns ist es besonders wichtig, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung die Möglichkeit haben, an allen Lebensbereichen, einschließlich des Sports, teilzunehmen. Solche Treffen tragen dazu bei, das Verständnis von Inklusion nicht nur bei Kindern, sondern in der gesamten Gesellschaft zu erweitern. Die Zeit, die wir mit Profisportlern verbringen, ist für die Kinder eine bedeutungsvolle Erfahrung und ein weiterer Schritt hin zu einem offeneren und integrativeren Umfeld", sagte Ainur Karbozova, CEO der Bulat Utemuratov Stiftung.

Auf dem Platz nahmen Rublev und die Kinder an angepassten Ball- und Schlägerübungen, Genauigkeitsübungen und anderen Aktivitäten teil, die von Spezialisten von Asyl Miras und der KTF entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass jedes Kind Tennis auf entspannte und ansprechende Weise entdecken kann. Die Veranstaltung bot den Kindern die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben und an einer gemeinsamen sportlichen Aktivität teilzunehmen, während Rublev gleichzeitig mehr über Autismus und den Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung lernen konnte.

„Es war ein tolles Erlebnis. Zunächst einmal ist es immer ein Vergnügen, Zeit mit Kindern zu verbringen. Sie lehren einen so viel, und es ist immer etwas Besonderes, Teil dieser spielerischen Atmosphäre zu sein. Meine Mutter ist auch Tennistrainerin, deshalb stehe ich schon seit meiner Kindheit auf dem Platz und bin damit aufgewachsen, zu beobachten, wie Trainer mit kleinen Kindern arbeiten. Jede wohltätige Initiative ist unglaublich bedeutsam, und jeder Mensch fühlt sich auf seine eigene Weise damit verbunden. Aber das Wichtigste ist einfach, etwas Gutes zu tun", sagte Andrej Rubljow.

Professionelle Tennisspieler haben die Initiativen der Bulat-Utemuratov-Stiftung schon mehrfach unterstützt. Im Laufe der Jahre haben die Asyl Miras Autism Centers unter anderem Novak Djokovic, Elena Rybakina, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime und Alexander Bublik begrüßt. In Fortführung dieser Tradition überreichte Rublev den Kindern nach der Veranstaltung Tennisschläger, damit sie weiter Tennis spielen und ihre neu erworbenen Fähigkeiten in die Praxis umsetzen konnten.

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