JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht des Optikkonzerns sei robust und besser als erwartet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Insgesamt sieht sie bei den Franzosen ein sehr attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 162,7EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00 € , was eine Steigerung von +102,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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