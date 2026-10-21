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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte mit einem Plus von 0,4 Prozent starten
    • SpaceX-Gewinnbericht hellt Stimmung im KI-Sektor auf
    • Asiens Börsen uneinheitlich, Nikkei und Kospi erholen sich
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 25.409 Punkte. Damit dürfte er an sein Vortageshoch zurückkehren, nachdem er am Dienstag zeitweise auch schon bis auf 25.050 Punkte gesunken war. Während sich der US-Technologieindex Nasdaq 100 am Vorabend letztlich kaum bewegte, zeigten sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen etwas erholt. SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Die Aktien kletterten nachbörslich gut 9 Prozent.

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    USA: -DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Dienstag nach ihrer Stabilisierung am Vortag wieder anfällig für Verluste gezeigt. Vor den Quartalszahlen der Tech-Riesen SpaceX und Netflix kam bei den Anlegern keine Kauffreude auf. Die Aktien der beiden Unternehmen beendeten den Handel im Minus. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kauflaune: Die stark überzeichneten Aktien des KI-Infrastruktur-Unternehmens Elice hatten zum Handelsende in Seoul fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis gelegen. In den USA schloss der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 bei 29.490,28 Punkten mit einem Minus von 0,13 Prozent. Besser sah es für den Leitindex Dow Jones Industrial aus, der 1,02 Prozent auf gewann. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,28 Prozent zu.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. SpaceX hellte die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal zwar wieder ein wenig auf. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Dies half insbesondere Technologiewerten. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 erholten sich am Morgen etwas. Dabei gewann der technologiewertelastige japanische Leitindex 0,9 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen hingegen um rund 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,4 Prozent nach.

    ^
    DAX 25.304,42 -0,06%
    XDAX 25.426,72 0,92%
    EuroSTOXX 50 6.121,66 -0,38%
    Stoxx50 5.347,95 -0,24%

    DJIA 52.495,88 1,02%
    S&P 500 7.712,57 0,28%
    NASDAQ 100 29.490,28 -0,13%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 121,52 -0,06%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1226 -0,10%
    USD/Yen 158,10 -0,04%
    Euro/Yen 177,49 -0,14%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 82.779 -0,20%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 110,00 1,21 USD WTI 98,81 0,99 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 68,69 auf Nasdaq (21. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +42,09 %/+67,81 % bedeutet.





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