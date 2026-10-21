🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    Weniger Kosten

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Friedrich Vorwerk wird nochmals optimistischer für das Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedrich Vorwerk hebt erneut die Jahresprognose an
    • Ebitda-Ziel steigt auf 220 bis 230 Millionen Euro
    • Quartalserlös und Ergebnis erreichen beide neue Rekorde
    Weniger Kosten - Friedrich Vorwerk wird nochmals optimistischer für das Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOSTEDT (dpa-AFX) - Das SDax-Unternehmen Friedrich Vorwerk hebt nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr an. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen erwartet nun für 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 220 bis 230 Millionen Euro. Erst im Juli hatte das Management das Ziel für das operative Jahresergebnis auf 180 bis 200 Millionen Euro angehoben. Die neue Umsatzprognose liegt nun bei 760 bis 790 Millionen Euro, hier standen zuvor 730 bis 780 Millionen Euro auf der Agenda.

    Im dritten Quartal war der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro angestiegen, das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional stark um 58 Prozent auf fast 81 Millionen Euro. Beide Werte hätten somit einen Rekord erreicht, hieß es. Das Unternehmen profitiert seit einiger Zeit von Netzausbau und Energiewende, im Quartal schlug den Angaben zufolge unter anderem ein deutlich gesunkener Materialaufwand zu Buche. Seine endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 12. November vorlegen./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 184,4 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+60,53 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu MBB - A0ETBQ - DE000A0ETBQ4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über MBB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Weniger Kosten Friedrich Vorwerk wird nochmals optimistischer für das Jahr Das SDax-Unternehmen Friedrich Vorwerk hebt nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr an. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen erwartet nun für 2026 ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     