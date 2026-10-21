Weniger Kosten
Friedrich Vorwerk wird nochmals optimistischer für das Jahr
- Friedrich Vorwerk hebt erneut die Jahresprognose an
- Ebitda-Ziel steigt auf 220 bis 230 Millionen Euro
- Quartalserlös und Ergebnis erreichen beide neue Rekorde
TOSTEDT (dpa-AFX) - Das SDax-Unternehmen Friedrich Vorwerk hebt nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr an. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen erwartet nun für 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 220 bis 230 Millionen Euro. Erst im Juli hatte das Management das Ziel für das operative Jahresergebnis auf 180 bis 200 Millionen Euro angehoben. Die neue Umsatzprognose liegt nun bei 760 bis 790 Millionen Euro, hier standen zuvor 730 bis 780 Millionen Euro auf der Agenda.
Im dritten Quartal war der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro angestiegen, das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional stark um 58 Prozent auf fast 81 Millionen Euro. Beide Werte hätten somit einen Rekord erreicht, hieß es. Das Unternehmen profitiert seit einiger Zeit von Netzausbau und Energiewende, im Quartal schlug den Angaben zufolge unter anderem ein deutlich gesunkener Materialaufwand zu Buche. Seine endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 12. November vorlegen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 184,4 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+60,53 % bedeutet.
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