Investor steigt mit 27 Mio. Dollar ein – Goldproduktion rückt näher!

Eine strategische Allianz mit industriellem Branchengewicht und bis zu 32,2 Millionen US-Dollar frischem Kapital: Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) hat eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit HOB Energy FZCO über eine Direktinvestition von rund 27,2 Millionen Dollar unterzeichnet. Zusammen mit einer parallelen Bezugsmöglichkeit für bestehende Großaktionäre von bis zu fünf Millionen Dollar sichert sich der tansanische Goldentwickler die Mittel, um das voll genehmigte Imwelo-Projekt in die Produktion zu überführen und die Liegenschaft Tembo im großen Stil zu erbohren.

Lake Victoria Gold: HOB Energy steigt als strategischer Großaktionär ein

Hinter HOB Energy steht Ozcan Halaç, dessen Familie seit mehreren Generationen in der Veredelung, dem Handel und der Wertschöpfungskette des Edelmetallsektors verankert ist und unter anderem eine nach dem LBMA Good Delivery Standard zertifizierte Goldraffinerie von weltweitem Rang betreibt.

Die Konditionen und Eckdaten der geplanten Transaktion im Überblick:

Haupttranche HOB Energy: HOB zeichnet 90.733.960 Stammaktien zu je 0,30 Dollar, was einem Bruttoerlös von 27.220.188 Dollar entspricht.

HOB zeichnet 90.733.960 Stammaktien zu je 0,30 Dollar, was einem Bruttoerlös von 27.220.188 Dollar entspricht. Schutz bestehender Quoten: Ausgewählte Großaktionäre erhalten das Recht, bis zu 16.666.666 weitere Aktien zum identischen Ausgabepreis von 0,30 Dollar zu erwerben, um bis zu 5,0 Millionen Dollar beizusteuern und Verwässerungseffekte abzufedern.

Ausgewählte Großaktionäre erhalten das Recht, bis zu 16.666.666 weitere Aktien zum identischen Ausgabepreis von 0,30 Dollar zu erwerben, um bis zu 5,0 Millionen Dollar beizusteuern und Verwässerungseffekte abzufedern. Beteiligungsverhältnisse: Nach vollständiger Durchführung beider Tranchen hält HOB rund 29,17 Prozent der ausstehenden Aktien (25,0 Prozent auf vollständig verwässerter Basis) und wird damit zum maßgeblichen Ankeraktionär.

Nach vollständiger Durchführung beider Tranchen hält HOB rund 29,17 Prozent der ausstehenden Aktien (25,0 Prozent auf vollständig verwässerter Basis) und wird damit zum maßgeblichen Ankeraktionär. Zeitplan und Vollzug: Der Abschluss ist bis zum 30. November 2026 avisiert und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange, der Mehrheit der Minderheitsaktionäre, regulatorischer Freigaben und finaler Due-Diligence-Prüfungen.

Minenbau auf Imwelo, Tembo-Bohrungen und operative Mitsprache

Der geplante Mittelzufluss verteilt sich zielgerichtet auf zwei komplementäre Lagerstätten. Auf dem westlich der Geita-Mine (AngloGold Ashanti) gelegenen Projekt Imwelo liegen sämtliche Minenbau- und Betriebsgenehmigungen vor; hier soll die Tochtergesellschaft Taifa Mining des strategischen Partners Taifa Group die Bergbau- und Erdarbeiten bis zum ersten Goldguss vorantreiben. Parallel fließt Kapital in das unmittelbar an Barricks Bulyanhulu-Mine angrenzende Vorhaben Tembo: Auf Basis von über 50.000 Bohrmetern und der ersten modernen Ressourcenschätzung soll das System über Erweiterungsbohrungen vergrößert werden, während über eine mögliche externe Erzaufbereitung bei Nyati Resources (vorbehaltlich endgültiger Verträge) eine frühzeitige Zwischenproduktion geprüft wird.

Die Partnerschaft ist zudem operativ eng verzahnt: HOB erhält das Recht, bei einem Anteil ab 20 Prozent drei Sitze (bei 10 bis 20 Prozent zwei Sitze) im künftig siebenköpfigen Verwaltungsrat zu besetzen und einen Chief Operating Officer (COO) zu benennen, der direkt an CEO Marc Cernovitch berichtet. Ein paritätisch besetzter Lenkungsausschuss (je zwei Vertreter) steuert künftig Bau, Metallurgie und Beschaffung.

Der Einstieg der Halaç-Familie liefert Lake Victoria Gold nun die nötige Finanzkraft und Verarbeitungsexpertise, um beide Projekte synchron in die nächste Entwicklungsstufe zu heben.









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