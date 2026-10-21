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    QuantumCore

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    Starkes Signal durch Aktienrückkauf

    QuantumCore - Starkes Signal durch Aktienrückkauf
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Die Zukunft der Quanteninformatik im Blick: Der kanadischen Quantenentwickler QuantumCore hält die eigene Aktie für unterbewertet und hat plant den Rückkauf von bis zu 1,59 Millionen Aktien.

     

    QuantumCore (ISIN: CA74767F1045, WKN: A429HH) will bis zu rund 1,59 Mio. eigene Aktien über die Canadian Securities Exchange zurückkaufen und anschließend einziehen. Das entspricht rund fünf Prozent der derzeit 31,71 Millionen ausstehenden Aktien beziehungsweise etwa zehn Prozent des Streubesitzes.

     

    Das Programm soll bis zum 16. Oktober 2027 laufen und kann vorher abgeschlossen oder beendet werden. Die Käufe erfolgen zum jeweiligen Börsenkurs. Umfang und Zeitpunkt hängen von den Marktbedingungen ab. QuantumCore ist damit zum Rückkauf berechtigt, aber nicht zur vollständigen Ausschöpfung verpflichtet.

     

    Kundengespräche bestärken Management bei Bewertung

     

    Das Unternehmen begründet den Schritt ausdrücklich mit jüngsten Gesprächen mit potenziellen Kunden. Diese hätten die Einschätzung bestärkt, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau unterbewertet sei. QuantumCore betrachtet den Rückkauf deshalb als sinnvollen Einsatz finanzieller Mittel und als zusätzliches Instrument zur Kapitalsteuerung.

     

    Damit verknüpft das Management seine Einschätzung der Geschäftschancen mit einer konkreten Maßnahme am Kapitalmarkt. Werden tatsächlich Aktien erworben und eingezogen, sinkt deren Gesamtzahl dauerhaft. Der rechnerische Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen steigt entsprechend.

     

    Vier Quantentechnologien als kommerzielle Basis

     

    QuantumCore ist wegweisend in der Entwicklung innovativer Komponenten für Quantencomputer. Mit Technologien wie supraleitenden Signalverstärkern, Einzelphotonendetektoren, Multiplexing-Mikrochips und magnetfreie Zirkulatoren adressiert das Unternehmen kritische Engpässe im Quantencomputing-Markt, einer Branche mit exponentiellem Wachstumspotenzial.

     

    Die Technologien adressieren unterschiedliche Engpässe beim Bau größerer Quantencomputer. Verstärker sollen schwache Signale mit geringer Wärmeentwicklung auslesbar machen. Multiplexing-Chips ermöglichen mehreren Signalwegen die gemeinsame Nutzung von Verbindungen und sollen so den Verkabelungsaufwand reduzieren. Magnetfreie Zirkulatoren lenken Signale in die gewünschte Richtung und sollen deutlich weniger Platz als herkömmliche Bauteile benötigen. QuantumCore verfolgt damit eine Zulieferstrategie für Hersteller von Quantencomputern mit dem Potenzial, mehrere benötigte Hardwarefunktionen zu entwickeln und später in kompakteren Modulen zusammenzuführen.

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