SpaceX-Zahlen zünden, Netflix bleibt am Boden: Heute folgen Tesla, Meta und SAP

Noch mehr Fantasie lieferte Elon Musk mit einem ganz anderen Vorschlag. Der Tesla- und SpaceX-Chef brachte eine Fusion beider Unternehmen ins Spiel und nannte sie eine gute Idee. Beide Konzerne hätten bereits eigene Ausschüsse gebildet, um über einen möglichen Zusammenschluss zu beraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Weniger Grund zur Freude gab es bei Netflix. Der Streaminganbieter meldete für das dritte Quartal mit 12,9 Milliarden US-Dollar zwar einen Umsatz im Rahmen der Erwartungen, der Zuwachs fiel jedoch so schwach aus wie seit drei Jahren nicht mehr. Für das Schlussquartal rechnet Netflix mit 13,4 Milliarden US-Dollar und damit weniger, als Analysten kalkuliert hatten.

Mit Blick auf den DAX bleibt die Lage unübersichtlich. Marktstratege Thomas Altmann ordnet die Gemengelage ein: Mit der Deutschen Börse ist die Berichtssaison der deutschen Unternehmen am Dienstag positiv gestartet, heute folgt mit SAP das nächste DAX-Schwergewicht.

Da die Zahlen erst am Abend kommen, dürfte sich ihr Einfluss auf den DAX erst am morgigen Tag zeigen. Nach den jüngsten Kursverlusten seien zudem erste Schnäppchenjäger aktiv geworden, auch wenn es laut Altmann noch zu früh sei, von einer echten Trendwende zu sprechen.



Seit rund sechs Wochen pendelt der deutsche Leitindex in einer Spanne von etwa 1.000 Punkten seitwärts. Nach unten gibt die 200-Tage-Linie derzeit Halt, nach oben werden zwischen 25.500 und 26.000 Punkten schnell wieder Gewinne mitgenommen. Altmann spricht daher von einem reinen Tradingmarkt, in dem sich bislang nur wenige langfristig orientierte Käufer zeigen.

International zeigt sich die Stimmung deutlich aufgehellter. In Asien legten die Börsen am Mitttwochmorgen kräftig zu, nachdem die ersten Quartalszahlen der laufenden Berichtssaison überwiegend kräftige Gewinne globaler Unternehmen zeigten.

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Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 1,5 Prozent, angeführt von einem Sprung der südkoreanischen Börse um vier Prozent, während der japanische Nikkei 225 um 1,3 Prozent zulegte. Auch die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 notierten im Plus. Nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Woche hat sich die Lage in der Region spürbar stabilisiert, wenngleich die Kurse seither in einer engen Spanne verharren.

Besonders deutlich fiel die Erholung bei den südkoreanischen Indizes Kospi und Taiex aus, die um 2,6 beziehungsweise 0,9 Prozent zulegten, nachdem die als KI-Gradmesser geltenden Zahlen von SpaceX und Super Micro die Sorgen rund um den KI-Handel etwas gedämpft hatten.



Einzelne Ausreißer zeigten jedoch, wie nervös der Markt bei Technologie- und Infrastrukturwerten bleibt: Die in Seoul gelistete Elice sprang um 30 Prozent und erholte sich damit von einem der schwächsten Börsenstarts Südkoreas überhaupt, während der australische Rechenzentrumsbetreiber Nextdc nach einer gesenkten Prognose um 40 Prozent einbrach.

Auch am Ölmarkt ging es nach oben. Die Sorte Brent verteuerte sich um 1,80 US-Dollar beziehungsweise 1,7 Prozent auf 110,64 US-Dollar je Barrel. Treiber waren zunehmende Spannungen im Nahen Osten, die Sorgen vor Lieferausfällen schüren, sowie sinkende US-Lagerbestände bei Rohöl und Ölprodukten.

Für Aufsehen sorgt zudem ein Blick in die Bücher von Anthropic. Einem von Reuters eingesehenen Entwurf des Börsenprospekts zufolge hat sich der Nettoverlust des KI-Unternehmens im ersten Halbjahr auf 80,7 Milliarden US-Dollar ausgeweitet, nach 13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.



Anthropic steuert Berichten zufolge im November auf einen Börsengang zu, einige Investoren sollen angesichts der neuen Zahlen inzwischen über eine niedrigere Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar nachdenken.

Deutlich lebhafter geht es derweil in Indien zu. Die Zeichnung für den Börsengang von Jio Platforms, der Tochter des Reliance-Konzerns von Milliardär Mukesh Ambani, war bereits in der ersten Handelsstunde zu 85 Prozent gedeckt. Mit einem Volumen von 3,2 Milliarden Dollar handelt es sich um den größten Börsengang Indiens und den ersten von Reliance seit zwei Jahrzehnten.



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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