JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 7,289EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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