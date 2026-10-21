JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 7,289EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

