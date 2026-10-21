Verschnaufpause nicht verstreichen lassen

Bei dieser Chartformation erreicht der Kurs zweimal ein ähnliches Tief, bevor er sich wieder nach oben bewegt. Sie kann ein Hinweis darauf sein, dass der Verkaufsdruck nachlässt und eine Erholung bevorsteht. Eine sichere Trendwende ist damit allerdings noch nicht bestätigt. Sollte sich das mögliche Doppeltief bestätigen, könnte die Rheinmetall-Aktie vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen. Als nächstes Kursziel kommt dabei die Marke von 1.309 Euro infrage.

Ende 2025 erreichte die Aktie von Rheinmetall im Bereich von 2.000 Euro einen markanten Hochpunkt. Dabei bildeten sich drei Kursspitzen aus, die auf eine mögliche Trendwende nach unten hindeuteten. Anschließend verlor die Aktie deutlich an Wert. Bis Ende Juni fiel der Kurs um mehr als 53 Prozent auf 900,20 Euro. Damit erreichte das Papier den niedrigsten Stand seit Februar 2025. Auf diesem Niveau stabilisierte sich die Aktie zunächst und konnte sich anschließend wieder auf etwa 1.200 Euro erholen. In der jüngsten Schwächephase geriet der Kurs erneut unter Druck und fiel wieder in den Bereich der bisherigen Jahrestiefs. Dort setzte jedoch abermals eine Erholung ein. Dadurch könnte sich nun ein sogenanntes Doppeltief herausbilden.

Voraussetzung für dieses Szenario ist allerdings, dass der Aktienkurs nachhaltig über 1.137 Euro steigt. Erst dann würde sich das technische Bild weiter verbessern und eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlicher werden. Ein erstes positives Signal gab es bereits: Der Kurs konnte im Zuge der jüngsten Erholung den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.031 Euro überwinden. Dieser Durchschnitt zeigt, wo der Aktienkurs im Mittel über die vergangenen 50 Tage lag, und wird von vielen Marktteilnehmern zur Einschätzung des kurzfristigen Trends herangezogen.

Auf der Unterseite sollten Anleger dagegen die Marke von 993,30 Euro im Blick behalten. Fällt die Aktie unter diesen Wert, könnte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. In diesem Fall wäre ein erneuter Rückgang auf die Jahrestiefs bei 900,20 Euro möglich. Neben der technischen Entwicklung spielt auch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens eine Rolle. Ein erneuter Rückgang auf die bisherigen Jahrestiefs lässt sich aus fundamentaler Sicht derzeit nicht ohne Weiteres begründen.

Rheinmetall profitiert von den hohen Rüstungsausgaben in Deutschland, die dem Unternehmen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig wächst der Konzern auch aus eigener Kraft weiter. Diese Faktoren können die langfristigen Perspektiven des Unternehmens unterstützen. Sie schließen kurzfristige Kursverluste jedoch nicht aus, denn auch die Bewertung der Aktie und die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen die Kursentwicklung.

Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob Rheinmetall die Marke von 1.137 Euro nachhaltig überwinden kann. Gelingt dies, könnte ein Anstieg in Richtung 1.309 Euro möglich werden. Scheitert die Erholung dagegen und fällt der Kurs unter 993,30 Euro, rückt ein erneuter Test der 900,20 Euro in den Fokus. Die mögliche Bodenbildung bietet somit einen interessanten Ansatz für die weitere Beobachtung der Aktie. Eine bestätigte Trendwende liegt allerdings erst dann vor, wenn sich die Erholung auch an den entscheidenden Kursmarken durchsetzt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 1.137 Euro

Kursziel : 1.309 Euro

Renditechance via DN6QJW : 140 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6QJW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,14 - 12,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 937,3158 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 937,3158 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.054,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1.309 Euro Hebel: 8,51 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN43AA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,43 - 12,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.175,8985 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.175,8985 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.054,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,26 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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