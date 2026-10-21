Aktie versucht neues Kaufsignal!

Zuletzt zeigte sich allerdings eine deutliche Verbesserung: Innerhalb der vergangenen drei Wochen konnte die Aktie spürbar zulegen und sich wieder den Rekordständen aus dem April letzten Jahres nähern. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob der Kurs den bisherigen Höchststand überwinden und eine neue Aufwärtsbewegung einleiten kann.

Seit einiger Zeit bewegt sich die Berkshire-Hathaway-Aktie in einer größeren Handelsspanne. Der Kurs schwankt dabei zwischen etwa 465,00 US-Dollar und einem Hoch von 542,07 US-Dollar. Diese Phase, in der sich der Aktienkurs weder dauerhaft nach oben noch nach unten bewegt, wird an der Börse als Konsolidierung bezeichnet.

Entscheidend wäre dafür ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb des bisherigen Widerstands. Das bedeutet, dass die Aktie am Ende einer Handelswoche über dieser Kursmarke notieren müsste. Gelingt dieser Ausbruch, könnte daraus ein neues Kaufsignal entstehen.

Sollte Berkshire Hathaway den Widerstand überwinden, liegt das erste mögliche Kursziel bei 569,55 US-Dollar. Wird auch diese Marke überschritten, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis auf 625,99 US-Dollar eröffnen.

Ein solcher Kursverlauf könnte die Aktie für Anleger interessant machen, die auf steigende Kurse in den kommenden Wochen oder Monaten setzen möchten. Ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden, hängt jedoch davon ab, ob sich der Ausbruch bestätigt und die Nachfrage nach der Aktie anhält.

Auch zwei technische Indikatoren liefern derzeit Hinweise, die zu diesem positiven Szenario passen: der MACD und der RSI. Der MACD hilft dabei, Veränderungen in der Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen. Der RSI zeigt hingegen, wie ausgeprägt die jüngsten Kursbewegungen nach oben oder unten waren. Beide Indikatoren werden häufig eingesetzt, um mögliche Trendwechsel oder die Stärke einer Kursbewegung einzuschätzen.

Trotz der jüngsten Kursgewinne ist ein Rücksetzer jederzeit möglich. Sollte die Aktie zunächst wieder nachgeben, liegen mögliche Unterstützungsbereiche bei 523,70 US-Dollar und anschließend bei 512,30 US-Dollar.

Solche Rückgänge würden einen späteren Ausbruch nicht zwangsläufig verhindern. Entscheidend wäre vielmehr, ob sich der Kurs an diesen Marken stabilisieren kann und anschließend erneut nach oben dreht.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der 50-Wochen-Durchschnitt bei 498,06 US-Dollar. Dieser Wert zeigt den durchschnittlichen Aktienkurs über die vergangenen 50 Wochen und kann als Orientierung für die längerfristige Trendrichtung dienen.

Fällt die Aktie unter diesen Durchschnitt, könnte sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten Anleger prüfen, ob eine Strategie auf fallende Kurse infrage kommt. Ein mögliches Kursziel für ein solches Szenario wäre die Marke von 465,00 US-Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 545,00 US-Dollar

Kursziele : 569,55 und 625,99 US-Dollar

Renditechance via DU6MXS : 130 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Berkshire Hathaway Inc. Class B (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6MXS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,29 - 5,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 479,5368 US-Dollar Basiswert: Berkshire Hathaway Inc. (Class B) KO-Schwelle: 479,5368 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 537,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 625,99 US-Dollar Hebel: 9,10 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ0Y2C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,02 - 5,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 594,3535 US-Dollar Basiswert: Berkshire Hathaway Inc. (Class B) KO-Schwelle: 594,3535 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 537,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,52 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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