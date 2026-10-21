Im letzten Augenblick gedreht

Nach der Einigung sollen die Fahrzeugflotten der Hersteller ab 2035 95 Prozent weniger CO2 ausstoßen als im Vergleich zum Ausgangsjahr 2021. Wird bei der Fahrzeugproduktion klimafreundlich hergestellter Stahl verwendet, soll der Wert sogar nur bei 87,5 Prozent liegen. Damit könnten neue Autos mit Verbrennungs- oder Hybridmotor auch nach 2035 weiterhin verkauft werden.

Im Europaparlament zeichnet sich ein Kompromiss zur Zukunft des Verbrennungsmotors ab. Vertreter der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der Sozialdemokraten (S&D) und der liberalen Fraktion Renew haben sich darauf verständigt, die bisherigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß von Neuwagen anzupassen.

Allerdings ist die Entscheidung noch nicht endgültig. Zunächst müssen die drei beteiligten Fraktionen der Vereinbarung zustimmen. Am Donnerstag beraten außerdem der Verkehrsausschuss und der Industrieausschuss des Parlaments über den Vorschlag. Anfang November soll der federführende Umweltausschuss folgen. Die abschließende Position des gesamten Europaparlaments wird voraussichtlich im Dezember abgestimmt.

Ursprünglich hatte die EU 2022 beschlossen, dass die CO2-Emissionen der Neuwagenflotten bis 2035 um 100 Prozent gegenüber 2021 sinken sollen. Diese Regelung hätte praktisch das Ende des Verkaufs neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bedeutet. Der jetzt diskutierte Kompromiss würde diese Vorgabe deutlich lockern.

Die Aussicht auf eine Lockerung der Regeln gab insbesondere den Aktien deutscher Automobilhersteller Auftrieb. Der DAX stieg daraufhin auf 25.410 Punkte und verteidigte damit eine wichtige Unterstützungsmarke bei 25.172 Punkten.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der deutsche Leitindex von den deutlichen Kursgewinnen an der Wall Street. Auch die sinkenden Öl- und Gaspreise wirkten sich positiv auf die Stimmung an den Märkten aus. Hintergrund waren neue Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, die allerdings bislang auf Gerüchten beruhen.

Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt die Lage an der Börse wechselhaft. Der DAX bewegt sich bereits seit mehreren Wochen in einer Seitwärtsphase. Das bedeutet, dass der Index innerhalb einer bestimmten Kursspanne auf und ab schwankt, ohne einen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend auszubilden.

Damit sich die Stimmung nachhaltig verbessert, müsste der DAX zunächst die Marke von 25.800 Punktenüberwinden. Dieser sogenannte Buy-Trigger gilt als mögliches Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Gelingt der Ausbruch über diese Marke, rücken das bisherige Rekordhoch bei 26.618 Punkten und anschließend die Marke von 27.500 Punkten in den Blick. Ein solcher Anstieg könnte darauf hindeuten, dass der Index seine bisherige Seitwärtsbewegung nach oben verlässt.

Auf der anderen Seite bleibt das Oktobertief bei 24.792 Punkten eine wichtige Grenze. Sollte der DAX unter diesen Wert fallen, wäre das ein Warnsignal für weitere Kursverluste. In diesem Fall könnten die nächsten Unterstützungsbereiche bei 24.480 Punktenund darunter bei 23.968 Punkten liegen.

Damit bleibt die Lage an den Aktienmärkten vorerst offen. Der mögliche EU-Kompromiss zum Verbrenner-Aus hat den deutschen Leitindex zwar gestützt, eine nachhaltige Trendwende ist bislang jedoch nicht erkennbar. Entscheidend wird sein, ob der DAX die Marke von 25.800 Punkten überwinden kann oder erneut unter Druck gerät.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.304 Punkten

VDAX bei 18,32 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 28 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 48 - Neutral MACD: -64 - Sell Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.750 / 25.900 / 26.080 und 26.249 Punkten, nach unten bei 25.172 / 24.792 / 24.480 und 24.205 Punkten. Gaps bei 25.420 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (19. Oktober 2026): Bei 18,32% (steigend) (Vortag: 16,81%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.800 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 25.900/26.080 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1YR5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,36 - 9,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.494,35 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.494,35 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.304,43 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 27,14 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN447X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,32 - 10,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.424,92 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.424,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.304,43 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,58 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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