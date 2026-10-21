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    Die größten Aufsteiger der Woche vom 14.10.-21.10.2026 in der wO Community

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 14.10.-21.10.2026 in der wO Community
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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